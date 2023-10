Markus Krebs: Fan-Befürchtung wird wahr – Comedian muss weitere Auftritte absagen

„The Show must go on” – mit dieser Einstellung ist Markus Krebs wohl auch am 1. Oktober nach Duisburg gereist. In seiner Heimatstadt wollte der Comedian das Publikum mit seinen Witzen zum Kringeln vor Lachen bringen. Doch nach der Pause kam der Schock – der 53-Jährige musste abbrechen.

Aus gesundheitlichen Gründen konnte der Komiker nicht weitermachen. Fans zeigten Verständnis, machten sich aber auch direkt große Sorgen. Nun bestätigt sich ihre Befürchtung, denn Markus Krebs muss weitere Auftritte seines Programms „Comedy alle wegen mir?“ absagen.

Markus Krebs: „Habe alles gegeben“

Seine jahrelange Diabeteserkrankung und auch eine Corona-Infektion bremsten Markus Krebs bereits in der Vergangenheit immer wieder aus. Nun braucht der Comedian mit der Ruhrpottschnauze erneut eine Pause zum Verschnaufen – mit bitteren Konsequenzen für seine Fans.

„Ich hab alles gegeben, aber leider brauche ich diese Woche noch, um mich auszukurieren. Ihr sollt doch die beste Show bekommen“, schreibt er auf seinem Instagram-Profil und verkündet damit die Hiobsbotschaft. Aus gesundheitlichen Gründen müssen die beiden geplanten Termine am 4. und 5. Oktober in Osnabrück nun kurzfristig ausfallen. Stattdessen besucht Markus Krebs die Stadt am 12. und 13. Dezember.

Auch in Rheine fällt der Auftritt am 7. Oktober ins Wasser. Doch ein Ersatztermin steht bereits fest: 19. Oktober. Für den Termin in Hannover (6. Oktober) gibt es noch keinen, doch Krebs verspricht: „Ich melde mich noch mal, wenn wir einen Ersatztermin in Hannover gefunden haben!“ Die Tickets behalten natürlich für alle Shows ihre Gültigkeit. Gleichzeitig bedankt er sich bei seinen treuen Fans für das Verständnis und die Genesungswünsche.