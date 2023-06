Die Fans von Mark Forster haben es wirklich nicht leicht. In TV-Sendungen taucht der „The Voice of Germany“-Star nur noch selten auf. Und auch musikalisch sitzen sie seit Längerem auf dem Trockenen. Doch das ändert sich nun, wie der Musiker jetzt auf Instagram veröffentlicht.

Es gibt neue Musik von Mark Forster! Der beliebte Musiker mit der Käppi sorgt mit dieser Ankündigung für begeisterte Fans. Und das Beste an der ganzen Sache: Er kommt nicht allein! Er holt sich einen bekannten Rapper an seine Seite.

Mark Forster kündigt Feature an

Von „194 Länder“, über „Drei Uhr nachts“, bis hin zu „Chöre“: Seine Lieder sind hierzulande wohl jedem bekannt. Sein letztes Album, namens „Musketiere“, ist mittlerweile schon gute zwei Jahre alt. Seitdem warten seine Anhänger gespannt auf Neues von ihrem Idol.

Am Mittwoch (21. Juni) lässt er dann die Bombe platzen und verkündet, dass bereits am Freitag (23. Juni) eine brandneue Single erscheinen wird. Dabei hat er das Lied „Wenn du mich vergisst“ nicht alleine aufgenommen. Auch Rapper Kontra K ist mit am Start. Das sorgt bei vielen Fans für Schnappatmungen, wie man an den Kommentaren erkennen kann.

Fans sind völlig aus dem Häuschen

Neue Musik und dann auch noch mit Kontra K? Das sind für viele Fans die besten Nachrichten des Tages. In den Kommentaren verleihen sie ihrer Freude mal so richtig Ausdruck:

„Ich werde doch bekloppt. Ich feier beide. Und jetzt kommt ein Feature. Jetzt kann ich in Ruhe sterben.“

„Dieses Duo hat wirklich keiner erwartet.“

„Eine Kombi von der ich nicht wusste, dass ich sie brauche.“

„Unerwartete Kombination, wir sind gespannt!“

„Liebe beide Künstler! Ich werd doch verrückt.“

„Endlich habe seit 2016 immer drauf gewartet, dass es mal passiert.“

