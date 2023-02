Mario Barth verhöhnt Klimaaktivisten: Seine Fans feiern ihn dafür

Mario Barth ist für seine Witze berühmt: Der 50-Jährige begeistert bei seinen Shows mit seinen Gags das Publikum immer wieder aufs Neueste. Und auch auf Social Media ist der Comedian immer wieder für einen flotten Spruch gut. Jetzt ging es den Klimaaktivisten an den Kragen.

In einem Instagram-Beitrag verhöhnte Comedian Mario Barth Klimaaktivisten – und die meisten Fans feierten den Komiker dafür. Auf seinem Account postete er ein Foto von zahlreichen SUVs, die vor einem Gebäude parken. SUVs sind Klimaaktivisten ein Dorn im Auge. SUVs werden kritisiert für ihren schlechten Einfluss auf die Umwelt. Hauptkritikpunkte dabei sind der Spritverbrauch und der Reifenabrieb.

+++Mario Barth von Autofahrer beleidigt: Er zögert keine Sekunde+++

Mario Barth-Fans kommentieren Beitrag fleißig

„An alle Klimakleber, hier in Miami werdet ihr viel dringender gebraucht. Irgendwie haben die das hier noch nicht mitbekommen. Überall läuft die Klima bei minus 5 Grad, jeder Motor hat ein V8 und damit es nicht so trocken beim Aperol-Spritz ist, sprühen Düsen feinen Wassernebel in die Luft“, schreibt Mario Barth zu dem Schnappschuss dazu.

„Aber bevor es einen Shitstorm gibt, ich habe nur einmal geduscht und das mit dem Waschlappen, den vorher mein bester Freund auch hatte. Welcome to Miami, liebe Klimakleber, hier hält es auch besser, ist nicht so kalt. Einige eurer Kollegen sind bestimmt eh hier wie Bali-Kleber. Immer daran denken, alles mit Humor nehmen.“

Und für den Beitrag erhält er von so einigen Fans Zustimmung: „Ach herrje, die letzte Generation hätte aber sowas von schnell einen Burnout“, „Danke, Mario! Alter, was tun, wenn arbeitende Menschen einen Termin haben und dann so einem Bali-Kleber vor dir auf der Straße sitzt? Ideen? Wasserpistole? Stinkbombe? Hasenfurz? Mehr Kleber?“ und „Ich sag’s ja immer wieder. Schere in der Hand und den Klimaklebern die Klamotten vom Leib schneiden. Mal gucken, wie lange die dann nackt da sitzen“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte.

Mehr Themen:

Mario Barth bekommt auch Kritik

Doch es gibt auch Fans, die Mario Barths Humor in diesem Zusammenhang nicht nachvollziehen können: „Ja, ist lustig hier und da. Finde auch alles, was extrem drüber ist, doof. Aber hey, wir machen unsere Erde kaputt verdammt nochmal. Wir alle zusammen. Jeder einzelne. Ich persönlich finde es bewundernswert, dass sich so viele junge Leute dafür interessieren, was mit ihrer Zukunft passiert.“