Mario Barth räumt mit Vorurteil auf: „Das stimmt nicht“

Lange haben seine Fans sich darauf gefreut. Jetzt ist es endlich so weit: Comedian Mario Barth ist wieder auf Tour. Mit seinem neuen Programm „Männer sind Frauen, manchmal aber auch… vielleicht“ reist der Berliner einmal quer durch Deutschland und teilt seine Weisheiten mit den Zuschauern.

Denn Mario Barth kennt sich in Sachen Beziehungen zwischen Männern und Frauen anscheinend bestens aus. So kommt es, dass er bei seinem ersten Auftritt der Tour in Villingen-Schwenningen erstmal ein Gerücht aus der Welt schaffen will.

Mario Barth macht klare Ansage

Immer wieder erzählt Mario Barth Anekdoten über seine Freundin und bringt seine Fans damit zum Lachen. Mit wem der Comedian zusammen ist, hält er zwar privat, doch sie ist stets Teil seiner Witze. So auch bei seinem allerersten Auftritt der Tour 2023 in Villingen-Schwenningen, wo er erstmal mit einem Gerücht aufräumen muss.

„Viele Frauen, gerade die eigenen Frauen, sind ja der Meinung, dass wie Männer faul sind. Das muss ich kurz erklären. Das stimmt nicht. Wir Männer sind aktive Nichtstuer!“, erklärt der 50-Jährige auf der Bühne. Weiter sagt er: „Das ist was anderes. Wir machen das absichtlich. Wir können das.“

Mario Barth: Fans feiern Ausschnitt aus der Show

Den kurzen Clip mit exklusivem Einblick in das neue Programm veröffentlicht der Berliner auf seiner Instagram-Seite. Bei seinen Followern kommt das zumindest schon mal gut an, wie in den Kommentaren deutlich wird:

„Das ist wohl auch der Grund, warum die Couchhälfte meines Mannes zerschlissen ist, während meine Hälfte noch aussieht wie aus einem Katalog.“

„Der beste Komiker, den wir haben. Ich habe jedes Mal Tränen in den Augen, weil man seine Witze ja aus dem ‚Alltag‘ kennt.“

„Herrlich, so kann man das auch niedlich formulieren.“

„So einen aktiven Nichtstuer habe ich auch. Ganz furchtbar.“

