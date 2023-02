Mario Barth teilt Video nach Tourauftakt – „Mir fehlen die Worte“

Schon lange passten die Aufmachung eines Videos und sein Inhalt so wenig zusammen, wie bei dem, das Komiker Mario Barth nun bei Instagram hochlud. In komplette Düsternis gehüllt, meldete sich der Berliner in der Nacht zu Sonntag bei seinen Fans.

Wer das Video in seiner Timeline sah, könnte meinen, dass etwas richtig Schlimmes passiert sei. Jedoch: Das komplette Gegenteil war der Fall. Denn Mario Barth war überglücklich, schien lediglich die Lichteinstellung seines Smartphones nicht vollends zu beherrschen.

Mario Barth meldet sich nach Tourauftakt

„So Freunde, das war Villingen-Schwenningen. Sensationeller Tourauftakt. Wir hatten ja Winterpause, Weihnachten, Silvester und und und. Jetzt waren wir in Villingen-Schwenningen, sind direkt auf dem Weg nach Stuttgart. In der Hans-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart. Ich kann nur eines sagen, und das sage ich immer wieder, auch bei den Posts. Für alle Leute, die jetzt gerade da waren, vielleicht schreibt ihr es drunter. Es ist mit Abstand das geilste Programm. So empfinde ich das zumindest und auch die Leute, die bereits da waren. Es ist das erfolgreichste Programm, das heißt die meistverkauften Tickets und ich kann jedem nur raten, wenn du das unbedingt sehen willst, kauf dir deine Karte“, spart Mario Barth nicht mit Lob an sich selbst.

Der Komiker weiter: „Es war ein geiler Abend hier in Villingen-Schwennigen. Es war sensationell. Es war spannend, es war anders. Es war … Ja, mir fehlen die Worte. Es war echt geil.“ Das sahen auch seine Fans so.

„War der absolute Hammer. Schon lange nicht mehr so Bauchschmerzen gehabt vor Lachen. Seit über 20 Jahren sehe ich dich nun, aber das war das Highlight. Die Show war der Hammer, super Sprüche, tolle Preise und wirklich toll, dass du so auf die Gäste eingehst“, schreibt beispielsweise ein Zuschauer.

Ein anderer ergänzt: „Es war einfach nur megacool. Du bist einfach genial, war toll dich live zu sehen (Eishalle mal anders, bin sonst dort immer zum Eishockey). Was ich besonders genial fand, dass du auf Andi gewartet hast und auch nach der Pause bis alle wieder am Platz waren. Danke für einen megageilen Abend.“