Marie Reim kurz vor ESC-Vorentscheid: „Weiß gar nicht, wo ich anfangen soll“

Marie Reim wendet sich mit emotionalen Worten an ihre Follower auf Instagram. Vor dem heutigen ESC-Vorentscheid lässt es sich die Sängerin nicht nehmen, noch einmal über ihre Ängste und Sorgen zu berichten. „Weiß gar nicht, wo ich anfangen soll“, lauten dabei ihre ersten Worte unter dem neuesten Instagram-Beitrag.

Mit ihrem aktuellen Schlagertitel „Naiv“ tritt Marie Reim im heutigen Finale des deutschen Vorentscheids an und durchlebt zuvor „eine Achterbahn der Gefühle“. „Von Freude bis hin zu Schiss“, von „hab Spaß“ bis hin zu „versäume es bloß nicht“ kreisen die Gedanken der 23-Jährigen umher.

Marie Reim hat auf ihrer ESC-Reise schon viel gelernt

Doch allein die Erfahrung mache Marie Reim bereits glücklich. So sagt die Sängerin selbst, dass sie bereits viel auf ihrer ESC-Reise lernen konnte und sie dankbar über ihren bisherigen Weg ist. „Das, was bis hier hin schon alles passiert ist – kann mir keiner mehr nehmen“, schwärmt Marie. Dass sie dabei ihre Follower an ihrer emotionalen und intimen Gefühlslage teilhaben lässt, zeigt einmal mehr die Nahbarkeit der Künstlerin.

Ihre Fans sind sich jedoch sicher: Marie wird als Siegerin des Abends hervorgehen. Unter ihrem Instagram Beitrag versammelt sich ihre Community und spricht der Sängerin noch einmal mehr Mut zu.

Fans stehen zu der ESC-Sängerin

Von „Meine Stimme hast du zwanzig Mal sicher“ bis hin zu „Da kann überhaupt nichts schief gehen“, sind nur einige der anspornenden Kommentare. Und auch ihre Eltern, die beiden Schlagersänger Michelle und Matthias Reim, stärken ihr den Rücken. Dass Michelle bereits auf der ESC-Bühne stand, ist sicherlich von Vorteil für Marie Reim, denn das Künstlerblut steckt auch in den Adern der Tochter.

Das deutsche Finale wird ab 22.05 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Pro Telefonnummer oder Person darf dabei bis zu zwanzigmal online oder per Telefon gevotet werden. Ob sich der ESC-Vorentscheid für Marie Reimer auszahlen wird, zeigt sich heute Abend. Siegerin der Herzen ist sie bei Ihren Fans aber schon lange.