Marie Reim spricht erstmals über Beziehungsstatus – DAS steckt hinter den Liebesgerüchten

Marie Reim, die Tochter der Schlager-Stars Michelle und Matthias Reim, hat bei der „Giovanni Zarella Show“ erstmals ihren neuen Song „Warum bist du so dumm?“ performt. In dem Lied macht sie der Männerwelt eine ganz klare Ansage und rechnet gleichzeitig mit einem ihrer Ex-Partner ab.

Damit soll das Kapitel aber auch endgültig abgeschlossen werden. Und das aus gutem Grund, denn Marie Reim schwebt wieder auf Wolke Sieben, wie sie gegenüber dieser Redaktion nun zugab. Fans und Medien spekulierten schon wild, ob und wer der neue Mann an der Seite der Schlager-Sängerin sein könnte. Uns hat sie weitere Details genannt.

Marie Reim teilt gegen EX aus

Vorab wollten wir jedoch wissen, wie der Song „Warum bist du so dumm?“ genau zustande gekommen ist. „Es geht um einen meiner bisherigen Ex-Beziehungen und die Person weiß auch ziemlich genau, dass es um ihn geht. Es tut mir auch leid, aber ich erinnere mich noch ziemlich genau an die Situation“, verrät Marie Reim dazu. Sie habe sich einfach „mehr Motivation“ von ihrem damaligen Partner gewünscht – und das „in vielerlei Hinsicht“.

Und weiter: „Ich habe offensichtliche Zeichen gegeben, aber der Typ kam einfach nicht drauf. Und dann habe ich mich tatsächlich gefragt: ‚Warum ist der so dumm?‘ und da meinte Tim Peters, dass wir genau aus dieser Zeile und Geschichte einen Song machen müssen.“ Apropos Tim Peters – 2023 kamen bereits erste Gerüchte auf, dass zwischen der 24-Jährigen und dem Songwriter etwas laufen könnte.

Marie Reim spricht Klartext – ER ist nicht ihr Neuer

Nun stellte die Blondine klipp und klar fest: „Ich habe die Spekulationen damals schon extrem mitbekommen. Es handelt sich hierbei aber nicht um Tim Peters.“ Doch in der Tat gebe es aktuell einen neuen Mann an der Seite von Marie Reim, und Tim Peters sei auch nicht ganz unschuldig daran. „Tim hat mich ganz kurzfristig mit auf eine Geburtstagsfeier genommen. Ich war mir eigentlich nicht sicher, ob ich da hingehen möchte, aber hab mich in der letzten Sekunde dann dafür entschieden. Und dort haben wir uns dann kennengelernt“, verrät sie, wie es zum ersten Aufeinandertreffen kam.

Seitdem seien die Turteltauben fast unzertrennlich. Deshalb wollten wir genau wissen, wie denn nun der aktuelle Beziehungsstatus von Marie Reim ist. „Einfach glücklich“, erklärt sie. Doch noch will sie ihr frisches Liebesglück etwas für sich bewahren, auch wenn Marie Reim glaubt: „Vermutlich kann ich es nicht mehr lange geheim halten, aber noch möchte ich es nicht publik machen. Ich nehme ihn auch überall mit hin, weil ich es hasse, von ihm getrennt zu sein. Alleine aus dem Grund wird es wahrscheinlich später oder früher rauskommen.“

Dann müssen wir wohl einfach nur noch etwas Geduld haben, bis wir den Mann kennenlernen, der Marie Reim derzeit so glücklich macht.