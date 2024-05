Mallorca: Peter Klein verschämt – „Unangenehmer Moment“

Peter Klein fühlt sich auf Mallorca zu Hause. Auf der beliebten Urlaubsinsel hat sich der Reality-TV-Star nicht nur bereits in der Gastronomie versucht, sondern will jetzt auch als Partyschlager am Ballermann durchstarten.

Doch auf Mallorca steppt der Bär nicht nur in der Gegend rund um den Balneario 6. Im rund 60 Kilometer entfernten Cala Millor – der Wahlheimat von Auswanderin Daniela Büchner – eröffnete am Freitag (3. Mai 2024) mit dem Schlager-Biergarten eine neue Feier-Location. Und die nahm auch Peter Klein unter die Lupe – samt unangenehmem Zwischenfall.

Mallorca feiert Eröffnung von neuer Schlager-Location

Beim Auftritt von Schlagersänger Alex Engel wurde der Ex-Partner von Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein kurzerhand auf die Tanzfläche gezogen, wo eine ältere Dame bereits wartete, von ihm über das Parkett geführt zu werden. „Das war ein Wurf ins kalte Wasser – aber ins Eiswasser“, stellte Peter Klein im Anschluss gegenüber unserer Redaktion klar.

„Wenn du damit nicht rechnest und noch dazu eine Partnerin vor dir stehen hast, die du gar nicht kennst, das ist erstmal ein ganz unangenehmer Moment, aber da muss man dann eben durch“, erklärte der 57-Jährige. Sein Taktgefühl sei als Musiker zwar vorhanden, doch mit dem Bewegen halte sich Peter Klein eher zurück.

Peter Klein fühlt sich komplett überrumpelt

„Ich bin lieber der Sänger und sorge dafür, dass die Leute tanzen können, anstatt selbst zu tanzen. Ich tanze zwar, aber eher ungern“, verriet der Mallorca-Newcomer. Die Schritte für einen Discofox habe er noch drauf, beim Walzer würde es hingegen schon schwieriger werden. Davon bemerkte seine spontane Tanzpartnerin Helga aus Cala Millor allerdings nichts. „Der junge Herr hat wunderbar getanzt“, schwärmte sie.

„Das freut mich, das ist die Hauptsache“, entgegnete Peter Klein. Mit wem die Seniorin in diesem Moment überhaupt das Tanzbein geschwungen hat, war ihr jedoch nicht bewusst. Und auch ihr Gatte Baldur kannte den Promi nicht. Bei Olaf Henning sah das vielleicht anders aus – er war an diesem Abend neben TV-Star Dragan von den Autohändlern nämlich ebenfalls ein Special-Guest auf der Bühne.

Mallorcas Schlager-Biergarten fehlt es noch an Routine

Und sofern das Mikrofon und die Boxen funktionierten, kam in den zuvor jahrelang leerstehenden Räumlichkeiten auch ein wenig Schunkel-Stimmung auf. Genau die richtige Atmosphäre, um über die langen Wartezeiten an der Bar oder die schwierigen Zustände auf den Toiletten hinwegzusehen. Immerhin feierte der Schlager-Biergarten gerade erst seine Eröffnung – vielleicht hat sich in ein paar Wochen ja eine Routine eingependelt.