Party-Urlauber rennen Bierkönig ein – endlich ist das Geheimnis gelüftet

Szenen wie bei der Eröffnung des Oktoberfestes spielten sich am Mittwochabend in der Schinkenstraße ab. Massen stürmten förmlich den Party-Tempel – als der Bierkönig erstmalig in dieser Saison seinen – frisch renovierten – sogenannten neuen Bereich öffnete.

Im Sprinttempo suchten sich die ersten tausend Gäste um Punkt 18 Uhr die Plätze an der Bühne. Wenige Sekunden später war dieser Teil des Bierkönigs voll. Zusammen mit den Besuchern wurde schonmal die erste große Sause gefeiert, bevor es beim Opening richtig eskaliert.

Bierkönig präsentiert neuen Bereich

Die Stimmung war dabei mehr als euphorisch. Besonders unter den anwesenden Bierkönig-Stars. Tobee („Mozart“, „Helicopter 117“): „Das wird eine Party, wie sie dem 21. Jahrhundert angemessen ist“, sagte der 39-jährige Zahnarzt und Musiker. Ins gleiche Mikrofon stieß Frenzy Blitz („wir sind wir“): „Eine neue Ära beginnt im Bierkönig“. Julian Sommers („Dicht im Flieger“) erster Kommentar: „Das ist überwältigend. Championsleague. Ich freue mich auf die nächsten Jahre“.

Dieser Kommentar dürfte die Fans besonders beruhigen; Sommer hat wie auch Frenzy Blitz für die nächsten drei Jahre im Bierkönig unterschrieben. Überzeugend bei den Vertragsverhandlungen dürften auch die neuen technischen Errungenschaften des Bierkönigs gewirkt haben. Millionen Euro wurden investiert.

So sieht der „Neue Bereich“ im Bierkönig aus. Foto: Ingo Wohlfeil/ DER WESTEN

60 Lautsprecher von L-Acoustics wurden im neuen Bereich verbaut, 78 Moving Lights sowie mehrere hundert LED Scheinwerfer befinden sich an den Säulen, der Bühne und der Decke. Dazu kommt eine 114 Meter lange LED-Bande, fünf LED Wände sowie ein hochmodernes Verneblungssystem. Auch der Schallschutz funktioniert. Bei Konzertlautstärke ist auf der Schinkenstraße kaum etwas von dem zu hören, was sich im Inneren abspielt.

Julian Sommer macht den Anfang

Besonders begeistert beim ersten Eindruck der Sound. Ein lupenreiner Klang, der von einer neu eingezogenen Empore aus gesteuert wird. Der erste Soundcheck vor Live-Zuschauern absolvierte dann Julian Sommer. Publikumseindrücke nach anderthalb Stunden ganz neuer „neuer Bereich“: „Der Sound ist krass“, „richtig schön geworden“, „Julian Sommer hat die Hütte zum Beben gebracht“. Nicht ein Besucher lässt sich finden, der etwas auszusetzen hat. Und so etwas ist mittlerweile sehr selten geworden. Ganz besonders im Bierkönig.

Am Donnerstag (24. April) beginnt das offizielle Opening im Bierkönig und Megapark. Im Bierkönig stehen ab 12 Uhr folgende Künstler auf der Bühne: Killermichel (12h), Nancy Franck (15h), Julian Sommer (20h), Oimara (22h) sowie Schürze (01h). Der Eintritt ist kostenlos.