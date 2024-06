Mallorca-Newcomer will am Ballermann Vollgas geben – doch eine Sache bereitet ihm Sorgen

Als Künstler am Ballermann auf Mallorca Fuß zu fassen, ist der Wunsch von so einigen. Denn wer es auf die großen Bühnen an der Playa de Palma schafft, der ist definitiv in aller Munde.

Mit seinen regelmäßigen Auftritten im Megapark hat sich auch Mallorca-Newcomer Manni Manta einen Traum erfüllt. Doch eine Sache bereitet ihm dabei weiterhin ein paar Sorgen.

Mallorca: Durchstarten am Ballermann ist gar nicht so einfach

„Ich hab versucht, diese Saison ein bisschen breiter zu werden und an Muskeln zuzulegen“, stellte der Musiker im Gespräch mit unserer Redaktion klar. Den Plan verfolge er aber nicht nur, um auf der Bühne eine gute Figur abzugeben – sondern in erster Linie, um während des Gigs nicht schlapp zu machen: „Ich versuche einfach Vollgas zu geben. Ich finde, die Energie überträgt sich auch auf das Publikum.“

In dieser Hinsicht zähle Lorenz Büffel zu Manni Mantas absoluten Vorbildern. Immerhin marschiert der Stimmungssänger bei einem Auftritt stetig die Bühne auf und ab, verbrennt dabei hunderte von Kalorien um eine 1A-Performance abzuliefern. „Bei 40 Minuten Auftritt musst du schon schauen – das ist echt anstrengend“, zeigte sich Manni Manta beeindruckt.

Mallorca-Newcomer hat klares Vorhaben

Wie er sein Vorhaben umsetzen will? „Ich muss meine Kondition aufbauen und mehr laufen gehen“, kündigte der „Halt dein Maul“-Interpret bereits zu Beginn der Ballermann-Saison an. Dabei wollte er gar nicht erst an den schlimmsten Fall denken: „Ist ja doof, wenn die letzten paar Songs kein Ton mehr raus kommt und man komplett außer Atem ist.“

Die Show-Elemente will Manni Manta aber dennoch nicht zu kurz kommen lassen. „Lieber mal ein Ton daneben, statt auf der Bühne still zu stehen“, lautet sein Motto. Und um sein sportliches Ziel zu erreichen, spiele ihm die Insel sogar regelrecht in die Karten: „Hier auf Mallorca zu joggen, ist aber auch nochmal was anderes. Hier ist es fast einfacher durch die Kulisse und die Sonne. In Deutschland sucht man bei Regen direkt eine Ausrede!“ Na dann steht dem Ganzen ja nichts mehr im Wege – wir drücken die Daumen!