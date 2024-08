Mallorca-Sänger „Playa Charlie“ mischt den Ballermann auf – Urlauber machen große Augen

An der Playa de Palma auf Mallorca ist er bekannt wie ein bunter Hund: die Rede ist von „Playa Charlie“. Pedro Martinez, wie der Spanier mit bürgerlichem Namen heißt, tritt als Charlie Sheen Double auf und wird dafür von den Menschen am Ballermann gefeiert.

Doch als Double auftreten und täglich Fotos mit Fans an der Playa de Palma schießen ist noch längst nicht alles, was „Playa Charlie“ am Ballermann macht. Er hat auch schon den ein oder anderen Song herausgebracht. Für den ganz großen Durchbruch hat es noch nicht gereicht, doch das soll sich jetzt ändern! Dafür hat er sich eine besonders ausgefallene Aktion überlegt! Unsere Reporterin auf Mallorca hat ihn bei dieser Aktion begleitet.

Mallorca: „Playa Charlie“ startet außergewöhnliche Aktion

Am Samstagabend (17. August) hörte man an der Playa de Palma direkt vor dem Megapark am Ballermann 5 plötzlich laute Musik. Nichts Außergewöhnliches hier in der Hochburg des deutschen Partytourismus auf Mallorca. Doch als die vielen feierlustigen Urlauber ihre Köpfe nach der Quelle der Musik umdrehten, staunten viele nicht schlecht. Denn der Anblick der sich ihnen da bot, war dann selbst für den Ballermann nicht alltäglich.

Auch interessant:

Urlaub auf Mallorca: Café sorgt für Furore – „Vorsicht Touri-Abzocke“

Plötzlich saß da Charlie Sheen auf einem großen blauen Dreirad. In dem Fahrradkorb hinter seinem Rücken eine riesige Säule, auf der „Playa Charlie“ an der Playa de Palma zu sehen ist. „Heute wollen wir saufen“ steht noch darunter und das sind auch genau die Worte, die aus dem Lautsprecher – der sich im Inneren dieser Säule befindet – dröhnen.

Der „Playa Charlie“ startete an Mallorcas Ballermann eine außergewöhnliche Promo-Aktion. Foto: Sarah Fernández

Mehr News aus Mallorca:

Es ist eine liebevoll und mit viel Spaß geplante Promo-Aktion für seinen neuen Song: „Heute wollen wir saufen“. Damit will es der Mallorca-Sänger endlich unter die ganz Großen an der Playa de Palma schaffen. „Ich will mit meiner Musik die Menschen erreichen und Party mit den Leuten machen“, erzählt „Playa Charlie“ im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Vorhaben scheint aufzugehen: Sein Song kommt an der Playa direkt an. „Die Leute sind direkt darauf abgegangen“, berichtet unsere Reporterin vor Ort. Es wurde sofort mitgesungen und auch getanzt.