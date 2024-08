Urlaub auf Mallorca: Dringende Warnung an Touristen! Eine Sache wirft dabei Fragen auf

Wer Urlaub auf Mallorca macht und dabei oft am Ballermann unterwegs ist, dem dürfte ein bestimmtes Bild sehr vertraut sein.

Überall an der Playa de Mallorca taucht das Phänomen auf – egal ob tagsüber oder auch in den Abendstunden. Jetzt spricht die Polizei eine dringende Warnung für alle Urlauber aus und appelliert an diese – doch eine Sache sorgt dabei für Verwirrung.

Urlaub auf Mallorca: DAS sollten Touristen dringend vermeiden

Egal ob am Strand, vor diversen Läden an der Playa – egal ob mittags, abends oder nachts. Die als „Fliegende Händler“ bezeichneten Menschen, sind an Mallorcas Ballermann überall und zu jeder Tageszeit zu finden. Dabei versuchen sie Sonnenbrillen, Schmuck, Kuscheltiere und Taschen an den Mann beziehungsweise die Frau zu bringen. Doch nicht nur das. Etliche haben auch Drogen im Gepäck, die sie verkaufen wollen. Mit der Polizei liefern sie sich ein Katz und Maus spiel.

+++ Urlaub auf Mallorca: Wir waren in Palma essen – es war unfassbar +++

Immer wieder kommt es zu besorgniserregenden Szenen, rund um die Straßenhändler auf der Insel. So ist zum Beispiel ein 19-Jähriger von der Stadtmauer vor Palmas Kathedrale gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt – als er dabei war vor der Polizei zu flüchten, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtete. Einen anderen Vorfall gab es direkt am Ballermann. Ein Deutscher wollte von einem Händler eine Kette kaufen und wurde schlussendlich von diesem beklaut. Das Ganze endete in einem handfesten Streit, wie das „Mallorca Magazin“ schreibt.

Die Polizei warnt deshalb erneut alle Touristen eindringlich, keine Ware von den Straßenhändlern zu kaufen. Denn der Verkauf ist illegal. Im schlimmsten Fall kann auch der Verkäufer von den spanischen Beamten auf den Deckel bekommen. Immer wieder fährt die Polizei Streife, um die Straßenhändler zu schnappen.

Wie reagiert die Polizei?

Doch eine Sache sorgte dabei bei unseren Reporterinnen auf Mallorca für Verwunderung. Das Bild ist dabei fast alltäglich: An der Playa saßen mehrere Männer, eine Art Decke vor sich ausgebreitet. Darauf lagen Taschen aller Art, Sonnenbrillen und teilweise Schmuck. Immer wieder blieben Touristen davor stehen – manch einer kaufte etwas. Als die Polizei auftauchte, hatten die Händler binnen weniger Sekunden die Decke zu einer Art Bündel geschnürt und liefen davon – ganze 50 Meter weit und setzten sich dort auf eine Mauer.

Mehr News:

Die zwei Beamten gingen den Männern träge ein paar Meter hinterher, liefen dann zurück zum Auto und blieben fast demonstrativ neben einem großen Stand sehen, der ihnen die Sicht in Richtung der Händler versperrte. Getreu dem Motto „Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß“. Das Schauspiel dauerte noch ein paar Minuten, bis sich die Beamten in ihr Auto setzten und verschwanden.

Scheint so, als ob die spanischen Beamten an diesem Tag keine Lust auf das Katz-und-Maus spiel an Mallorcas Ballermann hatten.