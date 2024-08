Urlaub auf Mallorca hat fatale Folgen – „Alles Sch****“

Der Urlaub auf Mallorca endet für ein Mutter-Tochter-Duo aus Deutschland im absoluten Horror-Trip – der dazu auch noch fatale Folgen hat.

Was Tanja und ihre 12-jähige Tochter Talina durchstehen mussten und welche Auswirkungen am Ende ihres Mallorca-Urlaubs durchstehen mussten, liest du hier bei uns.

Urlaub auf Mallorca endet im Drama

Das Unwetter, das von Mittwoch (14. August) bis Freitag (16. August) über Mallorca zog, hatte besonders am Flughafen in Palma für ordentlich Chaos gesorgt. Dutzende Flüge wurden entweder verschoben oder komplett abgesagt. Die Horror-Storys von Nächten am Flughafen, Berge voller Koffer und Panische Momente häufen sich (>>hier mehr lesen). Auch Tanja und Talina mussten gleich zwei Nächte vor Ort im Flughafen-Gebäude verbringen – die Nerven lagen komplett blank (>>hier erfährst du mehr rund um den Horror-Trip).

+++ Urlaub auf Mallorca: Wir gingen in Palma spazieren – es passierte immer wieder +++

Doch auch wenn das Unwetter längst an Mallorca vorbeigezogen ist, sind die Folgen für Mutter und Tochter fatal. Denn ihr Urlaub hatte sich zwangsweise verlängert – um ganze fünf Tage. Statt Mittwoch (14. August) geht der Flug erst Dienstag (19. August). Was für den einen wie der absolute Traum klingt, ist für die beiden eher der Albtraum. „Mein Chef ist stinksauer auf mich“, erzählt Tanja im Interview mit unserer Redaktion. Sie ist in Deutschland Taxifahrerin. „Das Schlimmste ist aber: Für meine Tochter sind die Ferien versaut. Sie wollte eigentlich noch zu ihrer Freundin und mit ihrer Freundin was unternehmen. Das kann sie natürlich im Grunde genommen vergessen, weil sie jetzt nur noch vier Tage Ferien hat und muss sich dann schon wieder auf die Schule vorbereiten“, macht sich die Mutter Luft. Doch das ist erst die Spitze des Eisbergs.

Der Urlaub auf Mallorca hat für Tanja und Talina üble Folgen. Foto: Talina Mönke

„Bauchschmerzen und Migräne-Anfälle“

Die 49-Jährige hatte vor einigen Jahren Darmkrebs und leidet seitdem an einem Darmproblem und muss regelmäßig Tabletten einnehmen. „Ich habe natürlich nur Tabletten für die Zeit im Urlaub eingepackt. Man denkt ja nicht, dass man so lange noch hierbleibt“, erzählt Tanja. Medikamenten-Nachschub bekommt sie natürlich nicht so einfach hier auf Mallorca. „Jetzt muss ich auf die Ernährung achten“, so Tanja. Einige Darmfunktionen seien nun beeinträchtigt. „Was mir Bauchschmerzen bereitet… Migräne-Anfälle hin und wieder“, zählt sie weiter auf.

Mehr News:

Durch die „verlorene Zeit“ in Deutschland gingen der 49-Jährige auch etliche Arzttermine flöten. „Sämtliche Arzttermine, die ich wahrnehmen sollte letzte Woche sind jetzt natürlich um ein halbes Jahr wieder verschoben. Alles Scheiße auf gut Deutsch gesagt“, fasst Tanja ihre Lage zusammen. Zur Krönung hatte sie am Dienstagmorgen dann auch noch Fieber bekommen. Der Mallorca-Urlaub scheint für das Mutter-Tochter-Gespann definitiv unter keinem guten Stern zu stehen.