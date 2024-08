Mallorca: Mega-Chaos am Flughafen! Auch ein Ballermann-Star steckt fest – „Katastrophe“

Eine Unwetterfront hält Mallorca seit Mittwochmittag (14. August) in Schach und sorgte bereits dafür, dass die Strandurlauber fluchtartig die Playa verließen (wir berichteten). Zudem wurde etlicher Unrat ins Meer gespült und sorgte in einem Bereich für richtige Ekel-Szenen (>>HIER<< mehr).

Auch am Donnerstag bekam vor allem der Norden der Urlaubsinsel einiges an Regen ab – während die südliche Region am Ballermann weitestgehend verschont blieb. Doch der Flughafen in Palma kämpft weiterhin mit den Folgen – auch noch am Donnerstag. Nun hat es auch einen beliebten Ballermann-Star erwischt. Seine Situation ist dabei besonders tragisch.

Mallorca: Ausnahmezustand am Flughafen

Am Flughafen in Palma herrscht Ausnahmezustand. Überall stehen wartende Menschen mit ihren Koffern. Auf etlichen Flugtafeln und auch auf der Internetseite des Flughafens ist von gestrichenen und verschobenen Flügen zu lesen. In den sozialen Medien kursieren Dutzende Videos von warteten Urlaubern sowie ellenlange Schlagen. Für etliche Deutsche verzögert sich der Abflug oder die Landung auf der Insel. Wie ein Passagier gegenüber dieser Redaktion erklärt, habe er fünf Stunden auf seinen Flieger warten müssen ehe er gegen drei Uhr nachts am Donnerstag endlich abgehoben war.

Während in diesem Fall der Flieger immerhin noch von Mallorca abhob, trifft es einen Ballermann-Star richtig bitter. Sein Reise zurück nach Deutschland wurde komplett gecancelt. Schäfer Heinrich zeigt sich im Gespräch mit unserer Redaktion völlig aufgelöst. Eigentlich sollte er am Donnerstagmittag bereits zurück in Völlinghausen bei seinen Schafen sein – die dringend auf ihn angewiesen sind. Denn der berühmte Schäfer aus „Bauer sucht Frau“ sorgt sich stark um seine Tiere (>>HIER<< kommst du zum ganzen Interview mit Schäfer Heinrich).

Kurz nach seinem Auftritt im Oberbayern auf Mallorca liegen bei Schäfer Heinrich die Nerven blank. Foto: Sarah Fernández

„Das ist eine Katastrophe“

„Das ist eine Katastrophe – Jetzt müssen wir gucken wie wir das machen“, erzählt Schäfer Heinrich weiter. Die einzige Alternative wäre ein Flug Donnerstagnachmittag 17 Uhr von Mallorca nach Hannover. Allerdings gestaltet sich das Ganze schon im Vorfeld als schwierig: „Ich kann online nicht einchecken“, berichtet der Bauer. Das bedeutet, er müsste mindestens zwei Stunden vor Start am Flughafen in Palma sein und dort erst einmal das komplette Chaos durchstehen. Man merkt, dass alleine der Gedanke an das Szenario beim sympathischen Schäfer für Unruhe sorgt.

„Das muss unbedingt was werden – egal wie“, pocht Schäfer Heinrich. Denn der Bauer muss dringend zurück auf seinen Hof, um die kranken Tiere in eine Liste einzutragen. Aufschub? Unmöglich. Einen anderen Plan gibt es nicht. Hebt der Flieger am Donnerstagnachmittag nicht ab, muss Heinrich für mindestens zwei weitere Tage auf Mallorca bleiben – Worst-Case-Szenario für den Schäfer.