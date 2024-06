Mallorca: “Ab in den Süden”-Star singt seit Jahren den gleichen Song – seine Reaktion überrascht

Mit seinem Song „Ab in den Süden“ stürmte Buddy im Jahr 2003 im Handumdrehen die deutschen Charts. Ein Sommer ohne den Ohrwurm rund um Sommer, Sonne, Sonnenschein war kaum noch vorstellbar. Auch am Ballermann auf Mallorca lief der Track hoch und runter.

Elf Jahre nach seinem letzten Auftritt feierte der gebürtige Berliner am vergangenen Samstag (15. Juni) sein Comeback im Megapark. Im Rahmen des Gigs durfte natürlich auch die „Ab in den Süden“-Performance nicht fehlen. Doch wie fühlt es sich eigentlich an, ständig ein und denselben Song zu spielen?

Mallorca-Comeback mit gleichem Song wie vor vielen Jahren

„Ich performe den ja im Grunde genommen seit 21 Jahren durchgehend und partizipiere natürlich auch finanziell von diesem Lied“, stellte Buddy kurz nach seinem Megapark-Auftritt gegenüber unserer Redaktion klar. Satt gesungen hat er sich daran aber offenbar noch lange nicht: „Da hab ich auch gar kein Problem damit!“

Buddy landete mit seinem Song „Ab in den Süden“ im Jahr 2003 einen absoluten Hit. Foto: imago images/Future Image

Damals wie heute ist der Text des Klassikers zutreffend und reißt jeden in seinen Bann. „‘Ab in den Süden’ ist einer der tollsten oder wahrscheinlich einer der drei einzigartigsten deutschsprachigen Sommerhits, die wir überhaupt haben in unserem Land“, schwärmte Sebastian Erl, wie der Partyschlagersänger mit bürgerlichem Namen heißt.

Mallorca: Ballermann-Fans dürfen sich auf weitere Tracks freuen

Doch Buddy hat nach all den Jahren selbstverständlich nicht nur diesen einen Song auf Lager – im Gegenteil: Zum aktuellen Anlass der laufenden Europameisterschaft im Fußball sorgte der Sänger mit seinem Cover von „Major Tom“ erneut für einen absoluten Banger an der Playa de Palma. Ihn gab er auf der Bühne des Megapark ebenfalls zum Besten.

Und auch in Zukunft dürfen sich die Fans des früheren Bürgergeld-Empfängers auf einiges gefasst machen. Unter anderem steht ein Song mit Ex-„Unter uns“-Bekanntheit Stephen Dürr an der Seite in den Startlöchern. Auch dabei handelt es sich um einen Track zum derzeitigen Kicker-Spektakel in Deutschland.