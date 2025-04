Mallorca-Auswanderer haben Ärger in Deutschland – „Macht uns das Leben schwer“

Wer das „Goodbye Deutschland“-Paar Tamara und Marco Gülpen gut kennt, weiß, dass die beiden den Sommer über immer auf Mallorca verbringen und im Winter in Deutschland sind. An beiden Orten betreibt das Paar Geschäfte.

Durch kurz vor dem Opening am Ballermann gibt es nun schlechte Nachrichten. Gegenüber der „Mallorca Zeitung“ sagte Tamara Gülpen, dass die Rückkehr auf die Balearen-Insel eigentlich für den 12. April geplant gewesen sei. Doch ihre Rückreise musste die Mallorca-Auswanderin noch etwas nicht hinten verschieben – unfreiwillig, wie sie nun in ihrer Instagram-Story verrät.

„Goodbye-Deutschland“-Star bricht ihr Schweigen

Fast einen Monat war es still geworden um das „Goodbye-Deutschland“-Paar. Doch dafür gab es gute Gründe, wie die Tamara Gülpen nun auf Instagram mitteilt. Die 33-Jährige sei immer wieder gesundheitlich zurückgeworfen worden und dann hatte ihr Mann auch noch eine Unfall beim Fußballspielen mit Sohn Giulio. „Er ist gegen einen Zaun gefallen, hat sich das komplette Gesicht aufgeschlagen, wurde viermal genäht, hat Nackenweh, Schulterweh… Der ist wirklich richtig, richtig böse gegen den Zaun gefallen.“

+++ Zoff bei „Goodbye Deutschland“: Andreas Robens hatte das Dreh-Team noch vorgewarnt +++

Das größte Problem habe jedoch mit ihrer Eisdiele in Köln zu tun, die sie im letzten Jahr eröffneten. „Da haben wir fast wöchentlich mit Sachbeschädigung zu kämpfen. Und zwar ist da jemand, der macht uns das Leben ganz schön schwer und schüttet uns Bitumen vor die Tür und an die Tür. Dann 80 Liter Frittenfett. Die hat der uns an die Fensterscheibe geschmiert. Jetzt haben wir alles so schön gemacht und jede Woche lässt der sich irgendwas anderes einfallen“, schildert Gülpen ihr Leid.

Mallorca-Rückkehr verschiebt sich

Die täglichen Angriffe würden sich aber nicht gegen die Betreiber, sondern einen ihrer Mitarbeiter richten, der mit dem Verursacher offenbar Streit habe. „Somit ist das nun auch unser Problem“, erklärt sie weiter. Dabei wartet mit ihrem Hostal an der Playa de Palma genug Arbeit auf die Gülpens so kurz vor Saison-Beginn.

Doch bis zum 22. April will das Paar die Probleme in Köln in den Griff bekommen, denn da geht nun definitiv ihr Flug zurück nach Mallorca. Die Flug-Tickets seien bereits gebucht.