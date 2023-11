Maite Kelly: Nach Fanwut bei Konzert in Köln – Schlagerstar wird deutlich

Seit Jahren steht Maite Kelly auf der Bühne, wird von ihren Fans als Sängerin gefeiert. Bekannt wurde sie durch die „Kelly Family“, mit der sie gemeinsam mit ihrer Familie internationale Erfolge feierte. Mittlerweile ist Maite Kelly allerdings als Solo-Künstlerin unterwegs und seit kurzem auch wieder auf Tour.

Das erste Konzert ihrer „Love, Maite – Die Happy Show“ fand in Köln statt. Während viele Besucher die gemeinsamen Stunden mit der Schlagersängerin einerseits genießen konnten, machte sich andererseits auch Kritik breit (wir berichteten). Nun reagiert die 43-Jährige auf die Beschwerden.

Maite Kelly: Konzertbesucher sind frustriert

Maite Kelly hat einen straffen Zeitplan: Neben ihren zahlreichen TV-Auftritten, wie zuletzt in der „Beatrice Egli Show“, startete am Samstag (11. November) ihre neue Tour „Love, Maite – Die Happy Show“. Das erste Konzert spielte die gebürtige Berlinerin dabei in Köln.

Doch nicht alle Fans waren nach dem Auftritt so happy.

„Der Sicherheitsdienst hat das Konzert versaut. Ständig wurde die Sicht versperrt, weil sie zu den Leuten gestürmt sind. Ich konnte das Konzert nicht genießen“, zitiert der Kölner „Express“ etwa einen Besucher. „Der Einsatz des Sicherheitspersonals hat mir sämtlichen Genuss, für den ich 90 Euro bezahlt habe, genommen. Das hat zerquetschte Zehen und ein umgeworfenes Getränk gekostet“, bestätigt ein weiteres Zitat die ärgerliche Situation.

Klar, dass Maite Kelly diese Aussagen nicht unkommentiert lassen kann. Auf Instagram macht sie nun eine deutliche Ansage.

Maite Kelly zieht Konsequenzen: „Tat mir im Herzen weh“

Maite Kelly ist dafür bekannt, dass sie ihren Fans ganz nah steht. Ein spontanes Selfie oder ein Autogramm? Kein Problem für die 43-Jährige. Wie kann es also sein, dass solche

Vorwürfe ausgerechnet auf ihrem Konzert laut werden? In einer Videobotschaft zeigt sich die Sängerin ratlos: „Ihr Lieben, was für ein Start, was für eine Premiere mit euch. Es war unglaublich schön. Nichtsdestotrotz habe ich zu hören bekommen, dass die Security etwas zu schroff war. Mir ist auch am Ende des Konzerts aufgefallen, dass einem Pärchen verboten wurde, zu tanzen. Das tat mir im Herzen richtig weh. Wir haben nur einen limitierten Einfluss auf die Regeln in den Hallen. Auch wir sind nur Gast.“

Maite Kelly zieht aus diesen Vorfällen ihre Konsequenzen. Die Sängerin möchte dafür sorgen, dass sich ihre Fans bei künftigen Konzerten rundum wohlfühlen können. Dafür hat sie beispielsweise am darauffolgenden Termin in Dortmund mit dem Chef der Westfalenhalle gesprochen und ihm klargemacht, dass es ihr „ein Anliegen ist, dass jeder korrekt behandelt wird.“