„Mälzer und Klipp liefern ab!“: Schmeißt Tim Mälzer hin? – „Verstehe ich nicht“

Am Montagabend (18. November) zeigt Vox die Kochsendung „Mälzer und Klipp liefern ab!“. In der dritten Folge trifft der TV-Koch auf seine Kollegin Zora Klipp, die hoch motiviert ist ihre Kontrahenten in dem kulinarischen Battle zu schlagen.

Dabei kommt vor allem Tim Mälzer an einem Punkt ins Straucheln. Nachdem er rätselhafte Tipps bekommen hat, steht der TV-Koch völlig auf dem Schlauch. War es das etwa für ihn bei „Mälzer und Klipp liefern ab!“?

„Mälzer und Klipp liefern ab!“: Rätselhafte Hinweise sorgen für Verwirrung

Das Prinzip der Sendung ist im Grunde genommen ganz einfach: Tim Mälzer und seine wechselnden Gegner bekommen Bestellungen von Unbekannten, die sie sowohl kochen, als auch ausliefern müssen. Um herauszufinden, was die beiden zubereiten sollen, bekommen sie rätselhafte Hinweise sowie ein paar Stichworte zu besonderen Wünschen und Zutaten als Hilfestellung.

In diesem Fall beschreiben zwei Kinder das Gericht, welches Tim Mälzer und Zora Klipp in der Küche zaubern müssen. „Es ist Grün, Weiß und rosa. Dann ist einmal noch ein Strich, ein bisschen Kugeln und ein Rechteck“, sagen die beiden Zwillinge in dem Video. Mit Fragezeichen im Gesicht machen sich die beiden ans Werk.

„Mälzer und Klipp liefern ab!“: Mälzer wird deutlich

Vor allem Tim Mälzer hat an der Aufgabe zu knabbern, wie er seiner Kontrahentin beichtet: „Ich verstehe die Hinweise nicht.“ Zora Klipp teilt kurzerhand ihren Ansatz mit dem TV-Koch: „Ich bin davon ausgegangen, dass sie einfach das Gemüse beschreiben.“ „Hä?“, entgegnet der 53-Jährige völlig entgeistert.

Nachdem Zora Klipp ihre Idee näher beschreibt, macht es immer noch nicht richtig Klick bei Tim Mälzer. „Ich muss nochmal ein MRT machen oder so. Die Synapsen bekomme ich da nicht verbunden“, so der TV-Koch. Ob er da noch etwas Vernünftiges auf den Teller bekommen wird?

Vox zeigt „Mälzer und … liefern ab“ aktuell immer montags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es aus vorab in der Mediathek bei RTL+.