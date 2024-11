Tim Mälzer lässt die Bombe platzen – Fans können es kaum fassen

Gastronom und Koch Tim Mälzer ist nicht mehr aus der TV-Landschaft wegzudenken. Seit Jahren begeistert er die Zuschauer mit seinen Kochsendungen wie beispielsweise „Kitchen Impossible“ oder auch „Mälzer und … liefern ab“. Nun verkündet der 53-Jährige den nächsten Hammer in Sachen Fernsehunterhaltung.

Tim Mälzer macht es offiziell

Am Mittwochmorgen (13. November) gibt Tim Mälzer bekannt, dass er eine neue Sendung plant. Und das Beste daran: Jeder kann sich dafür bewerben. „Du hast eine eigene Handschrift in der Küche? Du hast eine Koch-Personality? Du bist leidenschaftlicher Profikoch, Hobbykoch oder Gastronom? Dann bewirb dich jetzt bei meiner neuen VOX-Show!“, heißt es in dem Aufruf des Restaurantbetreibers.

+++ Tim Mälzer: Nach Vox-Ausstrahlung erreicht ihn die traurige Nachricht +++



Weiter noch: „Dich erwartet eine kulinarische Reise, bei der du über dich hinauswächst! Du willst deine Bestleistung erreichen? In meiner Show kannst du dahin kommen!“ Nach dieser Ansage kommen die Fans direkt ins Schwärmen.

Tim Mälzer: Fans sind hellauf begeistert

In den Kommentaren melden sich einige Nutzer, die tatsächlich Interesse an der Teilnahme haben. Andere feiern das neue Konzept oder schlagen Bekannte vor, die sich bewerben sollen:

„Wie toll ist das denn? Es gibt bestimmt ganz viele versteckte Talente.“

„Meine Handschrift in der Küche ist das gelebte Chaos, gilt das?“

„Leider traue ich mir das nicht zu, aber geil wär’s schon.“

„Ich koche leidenschaftlich gerne. Habe es noch von Muttern gelernt! Ich denke aber Tim wird lieber gelernte Köche nehmen! Als Hobbykoch wird man eher keine Chance haben, denke ich!“

„Wettfluchen mit Tim: Kein Problem. Wettkochen mit Tim: Könnte man machen. Solange der Oberkoch Mälzer Schokopralinen als Aufgabe bekommt.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Was genau die Kandidaten in der Sendung machen müssen, wann die Dreharbeiten stattfinden werden und wann das Ganze dann ausgestrahlt wird, bleibt offen. Doch wir sind sicher: Tim Mälzer wird seine Fans diesbezüglich schon auf dem Laufenden halten.