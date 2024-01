„Mälzer & Henssler liefern ab“ (Vox): Henssler droht Mälzer Schläge an – „Du hast nichts verstanden!“

Am Sonntag (7. Januar 2024) ist es wieder Zeit für ein beliebtes Kochduell auf Vox, denn „Mälzer und Henssler liefern ab.“ Das haben sie jedenfalls vor. Die Küchen-Giganten gehen mit ihrer Pop Up-Lieferservice in Hamburg auf Sternejagd.

Das Problem ist nur: Sie wissen nicht, für wen genau sie kochen, und für ihr Menü gibt es nur ein paar Anhaltspunkte. Treffen sie den Geschmack ihrer anonymen Kunden? Kreativität und Mut zum Risiko ist als gefragt. Besonders lustig ist die Sache, weil Mälzer und Henssler sich gegenseitig gern mal ein paar fiese Sprüche an den Kopf werfen.

Vox: Bestell-Bons und Sonderwünsche ohne Ende

Dem Sieger winkt nicht nur ein gehörige Boost für sein Ego, er darf außerdem den Verlierer bestrafen. Darum sind die beiden Rookies auch in Folge 11 besonders scharf auf viele Sterne. So sehr sie sich respektieren – Gewinnen fühlt sich einfach geil an.

Vier bis fünf Aufträge erwarten sie, einer davon kommt oft von einem Promi. Für wen sie gekocht haben, erfahren sie erst bei der Auslieferung. Edel soll es sein, schnell muss es gehen. Und die Bons mit den Anforderungen rappeln nur so aus dem Drucker. Bing, bing, bing. Darauf heißt es:

eine gute Soße gehört für uns zum guten Essen dazu

alles aber nur kein Schweinefleisch

viel knackiges Gemüse macht uns glücklich

für uns lieber Kokosnussmilch als Sahne

Tim Mälzer ist von dem ständigen Geklingel voll genervt: „Ja ist ja gut jetzt.“ Kann er heute endlich einen Punktsieg einfahren? Steffen Henssler ist davon nicht überzeugt. In einem Vorschauclip auf Mälzers Instagram Vox-Account findet er klare Worte.

Henssler rastet aus: „Du hast nicht verstanden, worum es geht!“

„Wir machen jetzt zehn Duelle, und du hast immer noch nicht verstanden, wie es geht“, wirft er seinem Kontrahenten vor. Mälzer weiß, wie er Henssler zur Weißglut treiben kann und geht vermeintlich auf Kuschelkurs. Am ihm gleitet die Kritik scheinbar ab wie an einer Teflonpfanne. „Küsschen! Küsschen!“, sagt er nur und spitzt die Lippen. „Du kriegst gleich ein Küsschen von meiner Faust“, kontert der Sushi-Experte wütend.

Na das kann ja heiter werden. Ob die beiden trotz internem Zoff ihre Gäste glücklich machen, siehst du am Sonntag ab 20:15 Uhr auf Vox oder in der Mediathek von RTL+.