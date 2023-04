Luke Mockridge: Fans perplex – „Was ist nur aus dir geworden?“

Es ist ein Thema, das viele Menschen bewegt: Ist es okay, in Zeiten von Klimaerwärmung zu fliegen? Eine nachvollziehbare Frage, schließlich ist Fliegen die klimaschädlichste Art, sich fortzubewegen. Das Umweltbundesamt rechnet vor, dass „ein Flug von Deutschland auf die Malediven und zurück (…) pro Person eine Klimawirkung von rund drei Tonnen CO2“ verursacht. Mit einem Mittelklassewagen könnte man rund 15.000 Kilometer fahren, um auf denselben Wert zu kommen. Fliegen ist auch ein Thema, das Komiker Luke Mockridge bewegt.

In einem aktuellen Instagramposting spricht der Comedian, der ab April mit seinem Programm „Trippy“ auf Tour ist, über das Thema Fliegen im Allgemeinen und die Verpflegung auf einem Flug im Speziellen. „Wenn ein Vegetarier einen Flug bucht, dann muss der vorher anklicken, bei dem Kauf des Tickets, dass er gerne vegetarisch essen wollen würde, weil das ja außerhalb der Norm ist“, berichtet Luke Mockridge.

Luke Mockridge erfindet Fleischfly

Und weiter: „Also so eine Airline sagt: ‚Wir fliegen dich in Rekordgeschwindigkeit um die Welt, und haben sogar einen Haufen toter Tiere mit, falls jemand essen möchte. Falls du keine toten Tiere essen möchtest, bitte sag uns vorher Bescheid, dann würden wir dir irgendwie ein bisschen Gemüse machen. Macht es doch andersherum. Fliegen ist schon kacke für die Umwelt, Massentierhaltung genauso, macht es doch andersherum.“

Richtig gehört, Luke Mockridge fordert von den Airlines den Speiseplan komplett auf den Kopf zu stellen und vegetarische Ernährung zum Standard im Flieger zu erklären. „Nehmt nur vegetarisch mit und wenn du Fleisch unbedingt essen möchtest, was ja okay ist, jeder soll machen, was er will, musst du das aber vorher anmoderieren. Dann sagst du, ich möchte Fleisch, und dann kriegst du dein Fleisch“, fordert der 34-Jährige.

„Fleischfly“ würde er die Geschichte dann nennen, so der Komiker. Eine Idee, die auf gemischte Reaktionen stieß. „Luke, was ist nur aus dir geworden?“, fragt beispielsweise ein Instagramfollower. Und ein anderer Follower: „Warum ist da bisher keiner drauf gekommen? Gute Idee.“ Na, da sind wir ja mal gespannt, ob sich die Idee bis zu Lufthansa, Ryanair und Co. rumspricht.