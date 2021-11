Lucas Cordalis gewinnt „GRIP – Promi Kart Masters“ – Jetzt plant er DAS! „Jeder will bis zur Klotür alles wissen“

Lucas Cordalis (54) ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. An der Seite seiner Ehefrau Daniela Katzenberger ist er regelmäßig auf RTL2 zu sehen. Auch in Formaten wie „Global Gladiators“ mischte er in der Vergangenheit mit.

Im Gespräch mit unserer Redaktion verriet Lucas Cordalis nun, wie ihm das Leben im Rampenlicht bekommt. Dabei sprach er auch über die Entscheidung, Töchterchen Sophia öffentlich zu zeigen, Daniela Katzenbergers geheimes Talent sowie Pläne für die Zukunft.

„GRIP – Promi Kart Masters“: Lucas Cordalis wird von Davina Geiss geschlagen – und holt sich am Ende trotzdem den Sieg

Bei „GRIP – Promi Kart Masters“ machten Lucas Cordalis und sein „Team Katzenberger“ von Anfang an eine gute Figur. Joey Heindle und Profifahrer Philipp Kaess waren dem 54-Jährigen zur Seite gestellt worden. Der Sieg war jedoch nicht von Anfang an in trockenen Tüchern, denn bevor Cordalis triumphieren konnte, ließ er sich an Tag Eins des Spektakels erst einmal eiskalt von Kart-Küken Davina Geiss abhängen.

Lucas Cordalis und sein Team gehen als Sieger aus „GRIP – Promi Kart Masters“ hervor! Foto: RTLzwei

„Ich hätte nicht gedacht, dass Davina Geiss so gut fährt“, gesteht er im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie habe einen schnellen Start hingelegt und habe dann eben die Nase vorne gehabt. „Und dann dachte ich mir auch, es lohnt sich jetzt nicht, bis aufs Messer zu kämpfen oder zu riskieren, dass sie mich verletzt. Es ging um den Spaß.“

Auf die Unterstützung seiner Frau musste Lucas an Sonntag und Montag leider verzichten. Schade eigentlich, denn noch besser als die Katze im Rennstall zu sehen, hätte den Fans sicher eine Teilnahme der Kultblondine gefallen. Lucas Cordalis selbst hält von dieser Vorstellung wenig: „Meine Frau ist ehrlich gesagt für sportliche Dinge eher schwerer zu begeistern – obwohl sie sehr sportlich aussieht. Sie sagt immer, sie hält sich mit ‚Mir-Hinterherräumen‘ fit“, erklärt er im Interview.

--------------------------------

Ein paar Fakten zu Lucas Cordalis:

Lucas Cordalis ist ein deutscher Sänger, Komponist und Musikproduzent

Lucas ist der Sohn des griechischen Sängers Costa Cordalis (†) und dessen Frau Ingrid

Er ist mit Kultblondine Daniela Katzenberger verheiratet und hat mir ihr eine Tochter namens Sophia

Gemeinsam liebt das Paar auf Mallorca

In der Vergangenheit nahm Cordalis an Formaten wie „Global Gladiators“, „The Masked Singer“ oder „Schlag den Star“ teil

2022 wird er als Kandidat in der RTL-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ alias „Das Dschungelcamp“ teilnehmen

--------------------------------

Dabei sei Daniela Katzenberger in der Tat eine ziemlich gute Autofahrerin. „Höchstens einparken kann ich vielleicht ein Prozent besser, aber sie fährt super“, fügt der Sänger lachend hinzu.

Lucas Cordalis: „[Bei ‚Global Gladiators‘] musste ich wirklich ganz, ganz schlimme […] Dinge tun

Obwohl dieser Eindruck am Montagabend entstanden sein mag, ist Lucas Cordalis alles andere als ein Adrenalin-Junkie. Das habe man ihm spätestens bei „Global Gladiators“ ausgetrieben, so Cordalis. „Da musste ich wirklich ganz, ganz schlimme und spektakuläre Dinge tun – das hat meinen Wunsch nach Action brutal gestillt.“

Auch schnelles Fahren ist eigentlich nicht so sein Ding. Im Gegenteil: Cordalis ist sogar für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. „Ich finde, das wäre der nächste Schritt. […] Wir leben ja in Spanien und da gibt es nur 120 oder mal 130 km/h und da fehlt mir auch nicht, dass ich mit Vollgas durchbrettere.“

Seit seiner Kindheit steht Lucas Cordalis als Sänger auf der Bühne. Foto: IMAGO / Photopress Müller

Lucas Cordalis arbeitet an Song für das „Dschungelcamp“ – auch ein neues Album ist geplant

Die „GRIP – Promi Kart Masters“-Herausforderung hat Lucas Cordalis dennoch mit Bravour gemeistert. Und nun? Welche Abenteuer sind für die Zukunft geplant? „Zu meiner Teilnahme am Dschungelcamp gehört natürlich auch ein schöner Song zum Dschungel. Der ist schon in der Mache“, verrät er. Doch damit nicht genug: „Dann denke ich darüber nach, nächstes Jahr ein Album zu veröffentlichen. Sofern es möglich sein wird, auf Tour zu gehen und mal wieder live zu spielen – darauf freue ich mich extrem.“

Auch neue Folgen von „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“ sind bereits in Arbeit. „Wir drehen gerade die neue Staffel der Doku – da geben wir richtig Vollgas und machen viele tolle Sachen.“ Ständig von Kameras begleitet zu werden, störe ihn nicht, so Cordalis. „Seit meiner frühsten Kindheit bin ich gewöhnt, dass die Leute schauen, ‚Was macht der‘ oder ‚Wie ist der‘. Ich hatte immer im Hinterkopf, der Familie keine Schande zu machen“, erklärt er lachend.

Lucas Cordalis: „Jeder will bis zur Klotür alles wissen“

Seit damals habe sich aber einiges verändert: „Mein Vater hat nicht so viele Einblicke in sein Leben gewährt. Man wollte früher als Star mysteriös sein und bleiben. Heute, auch durch die sozialen Medien, will jeder bis zur Klotür alles wissen. Man muss hier natürlich Grenzen setzen.“

Lucas Cordalis mit Ehefrau Daniela Katzenberger und Töchterchen Sophia. Foto: IMAGO / Horst Galuschka

Auch Töchterchen Sophia wird in der neuen Staffel wieder mit von der Partie sein. Das passt nicht allen. Dafür, dass nicht jeder das Zeigen von Kindern im TV und in den Sozialen Medien befürwortet, hat Lucas Cordalis teilweise Verständnis. Vor allem Comedian Oliver Pocher wettert immer wieder gegen Eltern, die ihre Kinder zeigen. „Ich finde, Eltern haben das Recht auf eine eigene Meinung – auch Oliver Pocher hat das Recht, so zu denken. Verstehe ich auch. Ich finde aber, Kinder im Keller zu verstecken, das darf nicht sein.“ Sophia gehöre nun einmal zu ihm und seiner Frau. Die Kleine sei daher immer mit dabei. „Auch ich bin in meiner Kindheit mit Öffentlichkeit konfrontiert gewesen und das hat mir nicht geschadet“, findet ihr Vater.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sei aber sehr wohl wichtig, was von ihrer Tochter gezeigt werde: „Wir sind sehr bedacht, was von Sophia nach Außen dringt. Auch bezüglich der Doku haben wir die vollständige Kontrolle, was man von unserer Tochter sieht und das ist uns sehr, sehr wichtig. Mit sozialen Medien hingegen muss man sehr vorsichtig sein, das muss aber jeder letztendlich selbst entscheiden.“

--------------------------------

--------------------------------

Was uns Lucas Cordalis sonst noch alles erzählte und welche Details er über seine „Dschungelcamp“-Teilnahme verriet, erfährst du in Kürze im zweiten Teil unseres Interviews! (alp)

