„Love Island“-Moderatorin Sylvie Meis gesteht Eingriffe – „Gucke, was ich optimieren muss“

Immer top gestylt und zurechtgemacht sehen wir „Love Island“-Moderatorin Sylvie Meis.

Der eine oder andere hat sich aber bestimmt schon einmal die Frage gestellt, wie „Love Island“-Moderatorin Sylvie Meis das bloß schafft, mit ihren 44 Jahren immer noch so jung auszusehen.

„Love Island“-Moderatorin Sylvie Meis: DAS hat sie machen lassen

Jetzt gibt „Love Island“-Moderatorin Sylvie Meis eine eindeutige Antwort: Ja, sie hilft nach! Zwar hat sie noch keinen operativen Eingriff gehabt, aber hier und da hat sie schon „korrigiert“. Da hat sie zum Beispiel Hyaluron-Filler im Gesicht. Genau genommen an den Wangenknochen, ihren Lippen und sogar ihrem Kinn-Kiefer. Das ganze begründet sie gegenüber „Bild“ so: „Ich möchte damit natürlich schön wirken und ein natürliches Ergebnis erzielen. Frauen sollten selbstbewusst durchs Leben gehen. Ein bis zweimal im Jahr gucke ich, was ich noch optimieren muss. Ich werde auch älter, sehe nicht mehr aus wie vor drei oder vier Jahren“.

Das ist Sylvie Meis:

Sylvie Meis heißt mit zweitem Vornamen Françoise

Ihre Fernsehkarriere begann bereits 2003 bei TMF. Sie moderierte dort die Sendung 'Fox Kids'

Außerdem saß sie in der Jury von „Das Supertalent“, moderierte sechs Jahre lang die Tanzshow „Let's Dance“ und ist aktuell Moderatorin der Datingshow „Love Island“

Seit 2020 ist sie mit ihrem Mann Niclas Castello verheiratet

Sie hat einen Sohn zusammen mit Rafael van der Vaart namens Damian

Ganz offen gesteht die Moderatorin jetzt: Ja, sie hat nachgeholfen! Foto: picture alliance / PublicAd | Stefan Hoyer

„Love Island“-Moderatorin Sylvie Meis: Operationen schließt sie nicht komplett aus

Für die Moderatorin ist ihr eigenes Wohlbefinden sehr wichtig. Außerdem sagt sie, dass es nichts Schlimmes ist mal nach zu helfen und jeder Mensch das selbst entscheiden kann und soll: „Es ist meine eigene Entscheidung. Ich finde es auch gut, wenn jemand sagt, ich will gar nichts machen lassen. Freiheit ist ja immer Akzeptanz und Toleranz. Ich glaube, auch wenn ich einige Sachen mache, dass ich in Würde altere. Operativ habe ich bislang noch nichts gemacht, aber man kann nie nie sagen. Es ist unglaublich toll, was heute möglich ist. Jeder sollte da seinen eigenen Weg finden“.

