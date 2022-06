Jürgen Drews: Fans schockiert – „Man muss auch mal ein Ende finden“

Die Fans der Schlager-Legende Jürgen Drews mussten in der vergangenen Woche verdammt stark sein. Er fühle sich nach der „Schlagerfest XXL“-Tour mit Florian Silbereisen erschöpft, so Jürgen Drews. Seine Krankheit – Drews leidet an Polyneuropathie – würde ihn einschränken. Kurz gesagt: Jürgen Drews braucht eine Pause.

„Ich bin nicht mehr so belastbar, wie ich es früher war und wie man es von mir gewohnt ist. Aus der Presse konnte man ja auch schon mehrfach entnehmen, dass ich nicht mehr ganz so gut zu Fuß bin. Aus diesem Grund, vor allem aber um mein gesundheitliches Wohlbefinden weiterhin zu erhalten, musste ich schweren Herzens die Entscheidung treffen, einige anstehende Termine abzusagen, um wieder Energie tanken zu können“, schrieb Jürgen Drews in einem Statement bei Instagram.

Jürgen Drews braucht Zeit für sich

Ein schwerer Schlag für die Fans, die sich so auf die Konzerte des „Königs von Mallorca“ gefreut hatten. Nun ist auch klar, welche Konzerte genau abgesagt werden müssen.

Auf Instagram veröffentlichte das Management des 77-Jährigen eine Liste der Gigs, die nun abgesagt werden mussten. Dabei handelt es sich um die Auftritte am Lausitzring (10. Juni 2022), in Drochtersen (11. Juni 2022) und den Auftritt in Guben am 12. Juni 2022.

Jürgen Drews: Sorge bei seinen Fans

Die Fans sind verständlicherweise traurig, verstehen aber die Entscheidung des Sängers. „Hey Jürgen, ich wünsche dir nur das Beste. Genieße die Zeit mit deiner Familie und den Hunden zu Hause zum Kraft-Tanken. Du bist der Allerbeste und ich freue mich auf alles, was noch kommen mag. Hab weiterhin eine erholsame Zeit“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin. Und eine weitere ergänzt: „Es sei ihm gegönnt. Man muss auch mal ein Ende finden und an die Gesundheit denken. Diese gibt niemand einem zurück.“

Wann Jürgen Drews wieder auf der Bühne stehen wird, verriet der Sänger bislang noch nicht.

Die Krankheit des Schlagerstars belastet natürlich sein komplettes Umfeld. Insbesondere die Tochter von Jürgen Drews hat damit zu kämpfen.