Jürgen Drews: Traurige Beichte – „Konnte mich nicht daran gewöhnen“

Schlagerstar Jürgen Drews ist nicht mehr der Alte. Das hat der Musiker nun in der neuen YouTube-Dokumentation „Was einmal war, das kommt nie wieder“ preisgegeben.

Auch seine Frau Ramona meldet sich darin zu Wort und erklärt, wieso Jürgen Drews sich völlig verändert hat.

Jürgen Drews gesteht: „Habe eine Depression bekommen“

Seit den 70er-Jahren ist Jürgen Drews ständig auf Tour, arbeitet im Tonstudio an neuen Liedern und ist in etlichen TV-Sendungen zu Gast. Der Lebensstil als Musikstar ist laut, schnell und abwechslungsreich. Das hat auch seine Frau Ramona zu spüren bekommen.

„Als wir uns kennenlernten, war er sehr auf seinen Beruf fokussiert und viel im Job unterwegs. Immer auf der Überholspur, alles mitnehmen und nichts verpassen“, erinnert sich das Model.

Jürgen Drews hat sich verändert. Foto: IMAGO / Christian Schroedter

Doch all das hat sich schlagartig im Frühjahr 2020 geändert. Die Corona-Pandemie machte Jürgen Drews einen dicken Strich durch die Rechnung. „Auf einmal habe ich alle Zeit der Welt. Zuerst konnte ich mich nicht daran gewöhnen, habe so eine Art Depression bekommen, was ich nicht kenne, weil ich bin eigentlich ein unheimlich positiv eingestellter Mensch“, verrät der 77-Jährige erstmals.

----------------------------------------

Das musst du über Jürgen Drews wissen:

Jürgen Drews zweiter Vorname ist Ludwig

Seine Karriere begann in den 1970er-Jahren bei den „Les Humphries Singers“

„Ein Bett im Kornfeld“, sein größter Hit als Solo-Künstler, erschien 1976

2021 wurde Jürgen Drews mit der unheilbaren Nervenkrankheit Polyneuropathie diagnostiziert

----------------------------------------

Ehefrau Ramona bevorzugt den ruhigeren Jürgen Drews

Jürgen Drews habe sich dabei in dunklen Gedanken verloren und sich zermürbende Fragen gestellt: „Wie hast du eigentlich gelebt? Hättest du etwas anderes machen sollen? Hättest du dich auf einen anderen Weg begeben sollen? Hast du irgendetwas falsch gemacht?“

Doch glücklicherweise hat sich der Sänger wieder gefangen und die unerwartete Freizeit für sich genutzt, um die alltäglichen Dinge nachzuholen, für die in den vergangenen Jahren keine Zeit blieb – wie etwa sich Dokumentationen auf der heimischen Couch anzusehen.

Jürgen Drews mit Ehefrau Ramona (l.) und Tochter Joelina (r.) beim Oktoberfest 2018. Foto: IMAGO / Spöttel Picture

Seine Ehefrau Ramona, mit der Jürgen die gemeinsame Tochter Joelina hat, gibt in der YouTube-Doku sogar an, dass sie die ruhigere Art ihres Mannes geradezu liebt.

----------------------------------------

Mehr zu Jürgen Drews:

----------------------------------------

Und auch Jürgen Drews selbst ist mittlerweile dankbar dafür, dass er diese Veränderung durchlebt hat: „Ich weiß nicht, ob ich es je so genossen hätte, ohne diesen corona-bedingten Einschnitt.“