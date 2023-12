„Love Island“: Aus und vorbei! Paar gibt Trennung bekannt

2023 wurde die 8. Staffel von Love Island ausgestrahlt. Bei der RTLZWEI-Kuppelshow kämpften die „Islander“ wieder um 50.000 Euro und natürlich auch um die wahre Liebe. Denn gewinnen kann nur, wer sich auch verliebt.

Bei zwei Singles funkte es bereits kurz nach dem Start der „Flirt-Show“. Den Sieg holten sie bei „Love Island“ zwar nicht, aber wie heißt es so schön: „Pech im Spiel, Glück in der Liebe.“ Doch wie das Paar nun bekannt gab, hielt auch das Liebes-Glück nicht lange an.

„Love Island“-Paar gibt Trennung bekannt

Leon und Laura zählten zu den ersten Kandidaten, die in die Villa einziehen durften. Schnell flogen die ersten Funken. Selbst Granate Celine konnte kein Keil zwischen die Turteltauben treiben. Surferboy Leon wehrte die Avancen ab und blieb bei Laura. Später fielen sogar die drei magischen Worte „Ich liebe dich“. Am Ende belegte das Paar Platz 2 und ging Hand in Hand aus der Sendung.

Doch nur zwei Monate nach der Ausstrahlung von „Love Island“ gibt das einstige Traumpaar die Trennung bekannt. Die 23-Jährige erklärte in ihrer Instagram-Story: „Leon und ich haben uns getrennt. Wir hatten unterschiedliche Vorstellungen von einer gesunden und glücklichen Beziehung. Ich habe immer an meiner Vorstellung festgehalten, wie schön es sein könnte. Zu diesem Punkt ist es leider nicht gekommen, jeder hat seine Prioritäten anders gesetzt.“

Kein Rosenkrieg

Leon wird in Bezug auf den Trennungsgrund in seiner Story noch konkreter. „Die letzten Wochen, in denen wir uns länger nicht gesehen haben, waren für uns nicht einfach. […] Ich will so ehrlich sein und sagen, dass es mir schwerfiel mein Leben mit einer Fernbeziehung zu vereinbaren, das habe ich klar unterschätzt.“ Das Paar trennte knapp 600 Kilometer. Leon wohnt in München während Laura ihre Wohnung in Köln hat.

Anschließend spricht er von einer „kurzen, aber sehr schönen Zeit“, für die er sehr dankbar sei. Für seine Ex Laura hat der Sunnyboy nur positive Worte über. Böses Blut scheint es also keines zu geben. Doch wie schmerzhaft die Trennung ist, verdeutlicht ein Bild des 25-Jährigen. Darauf zeigt er sich mit rot unterlaufenen Augen und dicken Kullertränen.