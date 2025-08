TV-Falle von Jan Böhmermann – Kölnerin (26) wird eiskalt vorgeführt!

Das sollte eigentlich ein ganz normaler Abend im Fernsehstudio werden, doch für Goda (26) wurde es der Schock ihres Lebens! Die Kölnerin wollte sich einfach nur eine Aufzeichnung vom „Neo Magazin Royale“ anschauen. Lachen, klatschen, vielleicht ein Selfie und fertig. Doch plötzlich fand sie sich mitten in einer anderen Show wieder: Jan Böhmermanns (44) fiesem TV-Streich „Lass dich überwachen!“

Das perfide Konzept: Unschuldige Studiogäste werden durchleuchtet, ohne dass sie es merken. Alles, was sie freiwillig im Internet preisgeben, wird gesammelt und dann vor laufender Kamera aufgedeckt. Autsch!

Jan Böhmermann legt Kölnerin rein

Goda, die gerne ihre alten Klamotten über die App „Vinted“ verkauft, ahnte von nichts. Doch dann wurde es seltsam… Plötzlich wollten ihre Käufer Ware an die komischsten Orte geliefert bekommen, wie zum Beispiel an ein Boot am Rhein, eine Lagerhalle, eine dunkle Seitenstraße.

+++ ZDF macht Schluss – jetzt geht es Jan Böhmermann an den Kragen +++

Goda nahm’s locker. „Ich dachte, das ist halt Köln. Die Leute sind manchmal ein bisschen schräg“, lacht sie heute. Doch im Studio kam der große Knall! Plötzlich sagt Böhmermann: „Katharina, neben dir sitzt doch ein echter Vinted-Profi.“ Goda friert ein. Kamera auf sie. Und dann dämmert ihr: „Scheiße, da war ja was…“

Anderthalb Monate lang wurde sie vom Show-Team beobachtet! Bei jedem Verkauf, bei jedem Treffen, ohne es zu merken! Ihre Konsequenz: Die Adresse wird ab jetzt nicht mehr rausgegeben, künftig trifft sie sich lieber an der Haltestelle. „Ich bin ein total offener Mensch, und die Offenheit Menschen gegenüber will ich mir auch bewahren. Ich möchte nicht immer vom Schlechten ausgehen – so bin ich einfach nicht.“, so die 26-Jährige.

„Lass dich überwachen“ läuft am 6. August 2025 um 20.15 Uhr im ZDF oder vorab in der Mediathek.