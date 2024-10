Liam Payne (†31): Jetzt spricht zum ersten Mal seine Freundin – „Nicht real“

Der plötzliche Tod von Liam Payne (†31) erschüttert Fans weltweit. Der ehemalige „One Direction“-Star fiel aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires und erlag seinen Verletzungen. Nun äußert sich seine untröstliche Freundin Kate Cassidy (25) zum ersten Mal und gibt Einblicke in die letzten gemeinsamen Tage.

Die US-Schauspielerin beschreibt ihre Fassungslosigkeit, nachdem sie Argentinien nur zwei Tage vor dem Unfall verlassen hatte. „Nichts in den letzten Tagen hat sich real angefühlt“, schreibt sie in einem herzzerreißenden Social-Media-Post.

Liam Payne: Freundin Kate bricht ihr Schweigen

Die beiden waren nach Südamerika gereist, um den Auftritt von Liams Bandkollegen Niall Horan (31) zu sehen. Aus den geplanten fünf Tagen wurden zwei Wochen, und Kate entschied schließlich, nach Hause in die USA zurückzukehren. „Ich liebe Südamerika, aber ich hasse es, zu lange an einem Ort zu bleiben“, erklärt sie auf TikTok. Ihre Beziehung zu Liam war intensiv und voller Liebe, wie sie in ihrem emotionalen Post deutlich macht:

„Liam, mein Engel. Du bist alles. Ich habe dich bedingungslos und vollständig geliebt. Ich werde dich für den Rest meines Lebens weiter lieben. Ich liebe dich, Liam.“ Die beiden waren seit zwei Jahren ein Paar und hatten kürzlich ein neues Zuhause in Florida bezogen. Der letzte gemeinsame Instagram-Post von Kate zeigt das Paar auf einer Hochzeit in Paris, glücklich und verliebt. Die Fans reagierten mit einer Flut von Kommentaren und sprachen Kate Mut zu.

Der plötzliche Tod des Sängers wirft viele Fragen auf. Berichten zufolge wurde Liam vor seinem Sturz in einem unberechenbaren Zustand gesehen, und in seinem Hotelzimmer fand die Polizei „anscheinend Drogen, Alkohol und zerstörte Gegenstände“. Die näheren Umstände seines Todes sind noch unklar, doch die argentinischen Behörden arbeiten daran, Licht ins Dunkel zu bringen.

Liam Payne hatte in der Vergangenheit offen über seine Suchtprobleme gesprochen, und seine Fans trauern nun um einen Künstler, der viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde.