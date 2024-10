Nach Tod von Liam Payne (†31): Bandmitglied äußert sich – „Am Boden zerstört“

Es war ein absoluter Schock für Millionen von Menschen weltweit: „One Direction“-Star Liam Payne ist tot. Der einstige Weltstar ist mit 31 Jahren gestorben, nachdem er von einem Balkon in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt ist, wie TMZ berichtet.

Nachdem die traurige Meldung um die Welt gegangen ist, trauern seine Familie, Freunde und auch Fans um Liam Payne. Einer seiner Bandmitglieder und langjähriger Wegbegleiter teilt nun emotionale Worte, die ans Herz gehen.

Liam Payne ist tot – Bandkollege in großer Trauer

Am Donnerstagabend (17. Oktober) veröffentlicht Louis Tomlinson ein Instagram-Foto mit dem verstorbenen Sänger. Die beiden waren Teil der Boygroup „One Direction“ und feierten gemeinsam über Jahre riesige Erfolge. „Ich bin mehr als am Boden zerstört, das zu schreiben, aber gestern habe ich einen Bruder verloren. Liam war jemand, zu dem ich jeden Tag aufgeschaut habe, so eine positive, lustige und freundliche Seele“, heißt es in dem Statement.

+++ Nach Tod von Liam Payne (†31): Reaktion von „One Direction“ macht betroffen +++

Weiter noch: „Ich fühle mich mehr als glücklich, dich in meinem Leben gehabt zu haben, aber ich kämpfe wirklich mit der Idee, Abschied zu nehmen. (…) Ich wünschte, ich könnte mich verabschieden und dir noch einmal sagen, wie sehr ich dich geliebt habe.“ Bei diesen emotionalen Zeilen werden die Fans ebenfalls sentimental.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Liam Payne ist tot – Fans nehmen Abschied

Über 430.000 Kommentare hat der Beitrag von Louis Tomlinson auf Instagram. Dort liest man, wie die Fans um Liam Payne trauern und ihm gedenken. „Ich kann nicht glauben, dass das real ist, mein Verstand kann nicht all diese Informationen akzeptieren“, schreibt ein Fan beispielsweise.

+++ Nach Tod von „One Direction“-Star Liam Payne(†31): Erste Details kommen ans Licht +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Ein anderer kommentiert: „Ich bin untröstlich für euch alle. Wir Fans trauern so sehr, dass ich mir nur vorstellen kann, wie es euch geht, die ihn am besten gekannt haben. Mein Beileid für euren Verlust.“