Liam Payne (†31): DIESE Worte von Bandkollege Niall Horan gehen ans Herz

Drei Tage ist es nun her, dass die Fans des „One Directions“-Stars Liam Payne die schrecklichen Nachrichten erfuhren. Am 16. Oktober ist der gerade einmal 31-Jährige vom Balkon eines Hotels in Buenos Aires gestürzt und verstorben. Die genauen Hintergründe des tödlichen Vorfalls sind noch nicht geklärt, der Schock bei den Anhängern der beliebten Boyband sitzt jedoch tief.

+++ Liam Payne (†31): Jetzt spricht zum ersten Mal seine Freundin – „Nicht real“ +++

Die Todesnachricht des jungen Sängers verbreitete sich in den sozialen Medien wie ein Lauffeuer. Auch etliche Prominente sprachen Liam Paynes Familie und Angehörigen ihr Beileid aus. Nun äußerte sich sein ehemaliger Bandkollege Niall Horan mit Worten, die wohl Niemanden kalt lassen.

Liam Payne: Der Schock sitzt tief

Der Tod von Liam Payne versetzte die ehemaligen „One Direction“-Bandkollegen des Sängers zunächst in eine Art Schockstarre. Denn obwohl Payne seit dem Jahr 2017 als Solokünstler Erfolge feierte, scheint die Musiker eine innige Freundschaft zu verbinden. Nach den rührenden Abschiedsworten von seinen ehemaligen Bandkollegen Harry Styles und Louis Tomlinson äußerte sich nun auch Niall Horan.

Der Sänger teilte ein Foto auf seinem Instagram-Profil, das ihn gemeinsam mit Liam Payne in jungen Jahren zeigt. Das Bild scheint aus der gemeinsamen „One Direction“-Zeit zu stammen. Fröhlich albern die Musiker herum und strahlen in die Kamera. Diese Lebensfreude beschreiben viele der Hinterbliebenen als eine der tollsten Charaktereigenschaften des Verstorbenen. Die Worte, die Niall Horan dann zum Abschied findet, gehen ans Herz.

Der ehemalige „One Direction“-Star schreibt: „Ich bin zutiefst erschüttert über den Tod meines wunderbaren Freundes. Es fühlt sich einfach nicht real an. Liam hatte eine Freude am Leben und eine Leidenschaft für seine Arbeit, die einfach ansteckend waren. Er war das hellste Licht in jedem Raum und hat es geschafft, dass sich jede Person sicher und fröhlich gefühlt hat.“ Der Musiker bezeichnet Liam Payne als einen Freund, den man im Leben nur selten findet.

Und dann gesteht der Boyband-Star: „Ich bin so glücklich, dass ich ihn kürzlich sehen konnte. Ich wusste nicht, dass ich, nachdem ich mich an diesem Abend von ihm verabschiedet und ihn umarmt hatte, mich für immer von ihm verabschieden würde. Es ist herzzerreißend. Vielen Dank für alles, Payno. Ich liebe dich, Bruder.“ Der Musiker wird nun sicherlich erst einmal Zeit brauchen, um den Tod seines geliebten Freundes verarbeiten zu können.

Auch die Fans des ehemaligen „One Direction“-Stars werden den Sänger sicherlich niemals vergessen. In seinen Songs werden sie garantiert auch in diesen schweren Tagen Trost finden.