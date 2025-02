Michelle Trachtenberg (†): „Gossip Girl“-Kollegin Blake Lively unter Schock – ihre Worte gehen ans Herz

Auch einen Tag nach dem plötzlichen Tod von „Gossip Girl“-Star Michelle Trachtenberg stehen viele Fragezeichen im Raum: Wie konnte es dazu kommen, dass der Serienstar im Alter von nur 39 Jahren tot in seiner New Yorker Wohnung lag?

Eine Antwort darauf gibt es bislang noch nicht. Doch die Ermittler arbeiten auf Hochtouren daran, dem Mysterium nachzugehen.

Der Schock sitzt bei Freunden und Fans tief. Jetzt meldet sich Michelle Trachtenbergs ehemalige „Gossip Girl“-Kollegin Blake Lively öffentlich zu Wort und nimmt Abschied.

Michelle Trachtenberg (†): Kollegin Blake Lively geschockt

Die Zwei lernten sich am Set der Hitserie kennen. In ihrer Instagram-Story teilt Blake Lively ein Bild von sich und Michelle. „Das ist der erste Tag, an dem ich Michelle traf“, schreibt die Hollywood-Schauspielerin dazu. Und erinnert sich noch genau daran, wie ihre Kollegin so war:

„Sie war elektrisierend. Man wusste genau, wenn sie einen Raum betrat, weil die Vibration sich änderte. Alles, was sie tat, tat sie zu 200 Prozent. Sie lachte am meisten über die Witze von anderen, sie trat Autoritäten gegenüber, wenn sie das Gefühl hatte, etwas sei falsch.“ Außerdem hätte sie ihre Arbeit sehr ernst genommen und sei immer loyal gegenüber ihren Freunden gewesen.

„Sie war eine nette Person durch und durch.“

Traurig fügt die Schauspielerin hinzu: „Die Zeit vergeht. Du hältst es für selbstverständlich, dass du die Chance bekommst, einen alten Freund wiederzusehen. Um es anders auszudrücken: Die wirklichen Tragödien im Leben sind diejenigen, die einen an einem müßigen Dienstag überrumpeln.“

Am Ende findet Blake noch diese Lobpreisungen für ihre gute Freundin Michelle Trachtenberg:

„Die Welt hat mit Michelle einen zutiefst sensiblen und guten Menschen verloren. Möge ihre Arbeit und ihr großes Herz denen in Erinnerung bleiben, die das Glück hatten, ihr Feuer zu erleben.“

Am Mittwochmorgen (26. Februar) fand Michelles Mutter Lane ihre Tochter tot im Bett vor. Jetzt heißt es abzuwarten, wie es zu dieser Todestragödie kommen konnte. Hier mehr dazu >>>