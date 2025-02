„Gossip Girl“-Star Michelle Trachtenberg: Traurige Details zu ihrem plötzlichen Tod

Es ist das traurige Ende eines Serienstars aus Hollywood. Michelle Trachtenberg ist tot. Die Schauspielerin wurde durch ihre Rollen in „Buffy“ und „Gossip Girl“ bekannt, stand schon im Alter von 3 Jahren für Werbespots vor der Kamera. Michelle wurde nur 39 Jahre alt.

Am Mittwoch (26. Februar) wurde sie von ihrer Mutter tot in ihrer Wohnung in New York aufgefunden. Jetzt kommen weitere traurige Details ans Licht.

„Gossip Girl“-Star Michelle Trachtenberg tot: Traurige Details

Die genaue Todesursache wird derzeit noch ermittelt, die Polizei schließt ein Fremdverschulden aktuell allerdings aus.

Michelles Mutter Lana hat laut „TMZ“ auf tragische Weise die Leiche ihrer Tochter entdeckt. Wie Ermittler berichten, soll Lana ihre Tochter auf dem Rücken im Bett liegend in ihrer Wohnung in Manhattan aufgefunden haben und sofort die Polizei und Sanitäter verständigt haben. Diese erklärten Michelle Trachtenberg am Tatort für tot.

Zuletzt hatte ihre Mutter sie am Dienstag um 22 Uhr lebend gesehen. Trotz ihrer gesundheitlichen Bedenken sei sie vergangenen Donnerstag sogar noch mit Freunden aus gewesen und habe den Abend im Sartiano’s in News York verbracht.

Mehrere Quellen berichteten gegenüber „TMZ“, dass die Schauspielerin sich kürzlich erst einer Lebertransplantation unterzogen hatte, die zu Komplikationen an Leber und Schilddrüse führte. Es besteht laut der Nachrichtenseite die Möglichkeit, dass Michelles Körper das Transplantat abgestoßen haben könnte.

Bereits seit einigen Monaten machten ihre Fans sich Sorgen um den „Gossip Girl“-Star. Auf Instagram zeigte sich die Schauspielerin zuletzt deutlich hager und gebrechlich. Dennoch betonte sie, „glücklich und gesund“ zu sein. Was nun zum schrecklichen Tod des jungen Stars geführt hat, wird sich spätestens bei der Obduktion herausstellen.

Michelle Trachtenbergs Familie bittet derzeit aber darum, ihre Privatsphäre zu wahren und will sich nun erst einmal zurückziehen.