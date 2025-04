Formel 1: Bitter für Verstappen und Co.! Diese Worte lassen keinen Raum für Hoffnung

Ferrari, Mercedes und Red Bull haben einen ernüchternden Start in die neue Formel-1-Saison hinter sich. Alle drei Teams haben zwar gezeigt, dass sie um die Podestplätze mitfahren können, allerdings ist an McLaren derzeit kein Vorbeikommen.

Der britische Traditionsrennstall ist in diesem Jahr bisher das Non plus ultra. Und für die Konkurrenz könnte es noch dicker kommen. Ein ehemaliger Formel-1-Teamchef macht Max Verstappen und Co. wenig Hoffnung!

Formel 1: Steiner prophezeit McLaren-Dominanz

Bereits 21 Punkte beträgt McLarens Vorsprung in der Konstrukteurswertung nach zwei Rennwochenenden auf den WM-Zweiten Mercedes. Ein Trend, der sich auch im weiteren Saisonverlauf fortsetzen dürfte, wie Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner nun gegenüber „sport.de“ andeutet: „Ich glaube, im Moment kann niemand McLaren schlagen. Sie sind einfach gut.“

Allerdings will der 59-Jährige die Saison noch nicht vollends abschreiben: „Sie sind nicht so weit, dass man sagen könnte: ‚Es ist unmöglich.‘ Man hat es ja im Sprint-Rennen in China gesehen. Es ist möglich, wenn sie kleine Fehler machen, haben sie auch Probleme.“ Den China-Sprint hatte Lewis Hamilton sensationell im Ferrari gewonnen. Lando Norris dagegen war bereits in der Qualifikation ein Fehler unterlaufen, weshalb er hinten im Feld starten musste.

Wann kommen Ferrari und Red Bull?

Als ärgsten Konkurrenten von McLaren macht Steiner Mercedes aus, die sich sowohl in Australien als auch China in Person von George Russell einen Platz auf dem Podest sichern konnten. Ferrari und Red Bull bleiben dagegen bislang deutlich hinter ihren Erwartungen.

Zumindest die Österreicher haben zuletzt einen radikalen Schritt unternommen, um McLaren wieder auf die Pelle zu rücken. Die frühe Entlassung des bis dahin schwachen Liam Lawson zeigt: Bei Red Bull schielt man trotz des verkorksten Saisonstarts auf einen WM-Titel. Mit Yuki Tsunoda im zweiten Cockpit sollen diese Chancen wieder etwas steigen.