„Let’s Dance“-Star Victoria Swarovski überrascht: Sie findet erste öffentliche Worte über ihren Freund

Seit ihrem Titel Dancing-Star 2016 bei Let’s Dance gemeinsam mit Profitänzer Erich Klann (37) und ihrer anschließenden Anstellung als Moderatorin ist Victoria Swarovski (31) bei der RTL-Freitagabend-Show nicht mehr wegzudenken. Jetzt steht sie aber durch etwas anderes im Fokus. So gibt es neue Schlagzeilen um die Österreicherin, bei denen das Tanzparkett außen vor ist. Viel mehr geht es um Victorias Privatleben.

+++ Ebenfalls interessant: „Let’s Dance“-Fans sind außer sich – es geschieht im Dezember +++

Nach ihrer Scheidung von Ehemann Werner Mürz (47) hat ein neuer Mann das Herz von der Tochter der Swarovski-Dynastie erobert. Es handelt sich dabei um Mark Mateschitz, der der Sohn des ,,Red Bull“-Chefs Dietrich Mateschitz (†78) ist. Lange Zeit hielt sich Victoria sehr bedeckt. Sie gab wenig Details aus ihrem Beziehungsleben preis. Ihre Follower auf Instagram bekamen lediglich durch Paarfotos Einblicke in ihre Gefühlswelt. Doch nun hat sich das schlagartig geändert!

„Let’s Dance“-Star: So hat man Victoria Swarovski noch nie gehört

Bei ihrer Moderation der Glamour-Preisverleihung in der Metropole Berlin am 12. November brachte sie während eines RTL-Interviews die innige Liebe zu ihrem Mark zum Ausdruck. Und das zum ersten Mal verbal! Parallel zur Kürung der „Women of the Year“ von der Glamour wurde ebenfalls der Preis „Sexiest Man Alive“ vom People Magazine verliehen. Schauspieler Jonathan Krasinski konnte sich über diesen Preis freuen. Wenn es aber nach Victoria Swarovski gegangen wäre, hätte sie diese Wahl angefochten. Sie hätte den Titel an ihren neuen Herzensmenschen vergeben. „Ich wüsste natürlich jemanden, aber den würde ich natürlich nie öffentlich vor der Kamera sagen. Aber er sitzt bei mir zu Hause“, schwärmte die Let’s Dance-Moderatorin. Damit kann nur Mark gemeint sein.

Diese Liebesbekundung beweist definitiv, dass Victoria Swarovski momentan nicht glücklicher sein könnte. Ihre Fans dürfen gespannt sein, ob noch weitere öffentliche Statements und Details zu ihrer Beziehung folgen werden.