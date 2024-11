„Let’s Dance“-Fans sind außer sich – es geschieht im Dezember

Millionen von Zuschauern schalten jedes Jahr die Fernseher ein, wenn Promis in der RTL-Show „Let’s Dance“ ihr Können unter Beweis stellen. Auch in diesem Jahr durfte sich die Primetime-Show über hervorragende Quoten freuen. In der vergangenen Staffel entwickelte sich Musiker Gabriel Kelly schnell zum Publikumsliebling und sahnte schlussendlich den Pokal ab.

Die diesjährige Staffel ist bereits vorbei und die Fans des Tanzcontests müssen sich nun bis zur neuen Staffel im kommenden Jahr gedulden. Doch RTL möchte die Wartezeit für die Zuschauer verkürzen und hat sich auch in diesem Jahr etwas ganz Besonderes überlegt.

Auch in diesem Jahr dürfen sich Fans von „Let’s Dance“ über eine Sonderausgabe der Show zur Weihnachtszeit freuen. Am 20. Dezember wird der Tanzcontests auch den Allerletzten in Weihnachtsstimmung versetzen. Zur Primetime werden hochkarätige Promis übers Parkett wirbeln und ihr Können zu weihnachtlichen Klängen unter Beweis stellen.

Die Jury wird auch in dieser Sonderausgabe aus bekannten Gesichtern bestehen. Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi geben ihr Fachwissen in den verschiedenen Kategorien ab, Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren die Unterhaltungsshow. Auch das Fernsehstudio wird sicherlich in einem Lichtermeer erstrahlen.

Im vergangenen Jahr durfte sich Anna Ermakova die Weihnachtskrone aufsetzen, sie wurde zum „Christmas Dancing Star“ gekürt. In diesem Jahr werden Gabriel Kelly, Malika Dzumaev, Tony Bauer und Julia Beautx erneut auf dem Tanzparkett erscheinen. Doch damit nicht genug, weitere teilnehmende Promis werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Die Fans von „Let’s Dance“ können die Sonderausgabe der Primetime-Show kaum erwarten. Auf dem offiziellen Instagram-Profil der Sendung schreibt ein Follower „Megaaaaa, was für tolle Neuigkeiten“ und ein weiterer Zuschauer kommentiert „Ich freu mich schon so sehr. Immer ein Highlight, mit der Familie zusammen zu schauen!“ Knapp fünf Wochen müssen sich die Fans des Tanzcontests noch gedulden.

Wer am Ende der Show den Pokal mit nach Hause nehmen darf, bleibt vorerst abzuwarten. Für gute Unterhaltung wird die Weihnachtsausgabe von „Let’s Dance“ mit Sicherheit sorgen.