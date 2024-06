„Let’s Dance“-Star: Nach Geburt – Jetzt feiert sie ihr Comeback

Erst vor wenigen Wochen ging die 17. Staffel „Let’s Dance“ mit dem großen Finale zu Ende. Während sich die Profitänzer auch dieses Jahr ordentlich mit ihren prominenten Partnern ins Zeug legten, musste eine Dame eine ruhige Kugel schieben.

Denn Renata Lusin tauscht dieses Jahr Tanzparkett gegen Wickeltisch. Knapp zwei Monate nach der Geburt wagt sich die frisch gebackene Mama wieder auf die Bühne.

„Let’s Dance“-Star: Comeback auf hoher See

Vor sieben Monaten musste Renata Lusin das Tanzen erst einmal auf Eis legen. Denn die 37-Jährige erwartete damals ihr erstes Kind mit Ehemann und „Let’s Dance“-Kollege Valentin Lusin. Anfang April kam dann die kleine Stella auf die Welt. Während der Profitänzer nach kurzer Babypause schon wieder auf dem Parkett der RTL-Show tanzte, kümmert sich Renata zu Hause um ihren ersten Nachwuchs.

Doch nun feiert der „Let’s Dance“-Star sein Comeback! „Nach sieben Monaten habe ich zum ersten Mal wieder die Tanzschuhe an“, schwärmt Renata auf ihrem Instagram-Account. Dazu teilt sie eine flotte Tanzeinlage mit Ehemann Valentin und Bilder von ihrer Performance – und das auf hoher See. Denn die beiden sind an Board der AIDA. Neben all dem Spaß steht Lusin allerdings vor einigen Herausforderungen.

„Let’s Dance“-Star: „Bin ziemlich kaputt“

Die „Let’s Dance“-Stars haben zwar ihren festen Platz in der RTL-Show, doch abseits der Saison sind sie an den unterschiedlichsten Orten unterwegs. Im Fall der Lusins ist das aktuell ein AIDA-Kreuzfahrtschiff. Auch Motsi Mabus und viele andere Tanz-Kollegen sind mit von der Partie. Dort geben sie tagsüber Workshops und treten abends in Shows auf.

Nach mehreren Monaten Pause wird Neu-Mama Renata jedoch ganz schön auf die Probe gestellt: „Bin ziemlich kaputt, aber es hat viel Spaß gemacht zu tanzen und zu unterrichten“, teilt sie ihren Fans auf Instagram mit.

Trotz so mancher Herausforderung nach dem Wiedereinstieg, möchte der „Let’s Dance“-Star das Tanzen nicht missen. „Wie sehr ich das Tanzen vermisst habe. Ich bin so glücklich, dass ich wieder fit bin und meiner Leidenschaft nach langer Pause nachgehen kann“, so Renata auf Social-Media.