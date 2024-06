Nach „Let’s Dance“: Kandidat räumt mit Liebes-Gerüchten auf – „Sehen uns sicherlich bald wieder“

Wenn die Rampenlichter bei „Let’s Dance“ angehen und flotte Sohlen über das Parkett fegen, stimmt einfach die Chemie zwischen den Tanzpartnern. Doch hinter den eingeschweißten Duos steckt oft mehr als ein Knistern auf der Bühne. Auch abseits der Show entwickeln sich enge Freundschaften.

Ein Zweiergespann sorgte in der 17. Staffel für ordentlich Spekulationen in Sachen Liebesleben. Ist das Feuer nach Ende der Show vor wenigen Wochen noch immer am lodern?

„Let’s Dance“-Star entfachte Gerüchteküche

Die diesjährige Staffel von „Let’s Dance“ bot den Zuschauern nicht nur unvergessliche Augenblicke auf dem Parkett, sondern stellte auch hohe Anforderungen an die Kandidaten. Über Wochen hinweg trainierten sie eifrig mit den Profitänzern, um im Kölner Studio eine beeindruckende Performance abzuliefern. Verständlich, dass man sich nicht nur körperlich, sondern auch emotional näher kommt.

Während Stefano Zarrella den Titel „Dancing Star 2024“ Kandidat Gabriel Kelly überlassen musste, konnte er dennoch erlebnisreiche Wochen in der RTL-Sendung erfahren. Das Zusammenspiel mit seiner Tanzpartnerin Mariia Maksina sorgte dabei für reichlich Spekulationen – es sollte sogar privat gefunkt haben.

„Wir verstehen uns echt super, das bedeutet mir echt viel für den Vibe beim Tanzen“, schwärmte er noch gegenüber dem Sender. Doch jetzt scheint alles aus und vorbei zu sein.

„Let’s Dance“-Star gibt Ausblick auf private Beziehung

Mit Parkett-Partnerin Mariia schaffte es Stefano in die fünfte Live-Show, konnte sich in Woche vier mit einem Charleston seine Höchstpunktzahl von 23 Punkten sichern. Die „Let’s Dance“-Reise von Zarrella endete nur eine Woche später. Und damit scheinbar auch der Kontakt zu der Profitänzerin.

+++„Let’s Dance“: Joachim Llambi mit ehrlichen Worten über seine Tochter – „Haben sie ein bisschen gebremst“+++

In seiner Instagram-Story ging Stefano auf die Beziehung zu Maksina ein. Auf die Frage, ob er noch Kontakt zu seiner „Let’s Dance“-Partnerin hat, gab der Food-Creator eine ernüchternde Antwort: „Aktuell sehr wenig, sie ist in Projekten, hat viel zu tun und ich ebenfalls. Aber wir schreiben ab und zu und sehen uns sicherlich irgendwo bald wieder!“, lässt er seine Follower wissen.

Stefano Zarrella ist nach der Trennung von „GNTM“-Kandidatin Romina Palm als Single unterwegs. Die Frau fürs Leben sucht er weiterhin, wie der „Let’s Dance“-Star seinen Fans auf Instagram verriet.