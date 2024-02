„Let’s Dance“-Star Stefano Zarrella nach 1. Show: „Immer noch sprachlos“

Mit Tanzpartnerin Mariia Maksina schwang Stefano Zarrella letzten Freitag (23. Februar) das erste Mal das Tanzbein. Denn für 14 Promis hieß es wieder „Let’s Dance“ während der großen Kennenlernshow bei RTL.

Nach seiner Einlage sind die Gefühle bei dem italienischen Food-Blogger am Überlaufen – so reagiert er jetzt auf die erste Show.

Tanzauftritt steckt ihm noch in den Knochen

Auf Instagram zeigt Stefano Zarrella seinen Fans normalerweise die besten Tipps und Tricks rund ums Kochen. Jetzt präsentiert sich der 33-Jährige aber mit ganz anderem Content.

Denn seit letztem Freitag ist der Bruder von Schlagerstar Giovanni Zarrella auf der Bühne der Tanzshow „Let’s Dance“ zu bestaunen. Sein Auftakt scheint ihm immer noch in den Knochen zu stecken. Denn auf Instagram teilt er seinen Followern jetzt mit: „Dieser Abend gestern war nicht in Worte zu fassen, einfach magisch. So viele verschiedene Gefühle.“

Auftakt mit spritzigem Quickstep

Gemeinsam mit Profitänzerin Mariia Maksina legte er vor ein paar Tagen eine steile Nummer aufs Parkett. Mit der Dame an seiner Seite zeigte Stefano Zarrella Einsatz bei einem spritzigen Quickstep.

Einen Teamnamen des Tanzpärchens gibt es auch schon: „Mazarella“ nennen sie sich nun. Eine Zusammensetzung der beiden Namen Mariia und Stefano – und wohl auch eine Anspielung auf den italienischen Käse „Mozarella“, passend zu Stefanos Tätigkeit als Food-Blogger.

Harte Klatsche von Tanzjuror Llambi

Dabei hatte Stefanos erste Tanzeinlage eine Person ganz und gar nicht abgeholt: Juror Joachim Llambi. Er verglich die Leistung nämlich mit Stefanos Bruder aus dem Jahr 2017 und wetterte gegen ihn: „Dein Bruder war im Jahr 2017 fünf Jahre älter als du und hat hier mehr Gas gegeben.“

Umso begeisterter waren allerdings die Zuschauer, denn es gab tosenden Beifall für Stefano und Mariia. Dass die beiden in der Show alles geben, merkt man auch am strengen Ton der Profitänzerin. In ihrer Instagram-Story zeigt sie Stefano und sich beim morgendlichen Training. Dabei sagt sie einläutend: „Nichts mit Schlafen, jetzt wird getanzt!“

Begeisterte Reaktionen der Fans

Auch viele Fans auf Instagram sind begeistert, was Stefano aufs Parkett gelegt hat: „Du warst mega“ und „Ich hab es gemocht, dass du auch beim Tanzen authentisch warst“, sind nur einige der zujubelnden Kommentare.

Stefano Zarrella scheint sichtlich gerührt von dem ganzen Zuspruch: „Als ich heute Morgen in meine DMs geschaut habe, konnte ich es kaum glauben, ihr seid einfach die Besten. So viel Liebe, so viele tolle Worte, so viele die mitgefiebert und auch für mich angerufen haben“, bedankt sich der 33-Jährige.

Emotionale Achterbahn: „Bin immer noch sprachlos“

Nach der ersten „Let’s Dance“ Show war er emotional mitgenommen: „Was ein Abend… Ich bin immer noch sprachlos“, so Stefano.

Der Zuspruch seiner Fans ist also das, was für den „Let’s Dance“-Star zählt: „Ich hoffe sehr, das ihr Spaß mit unserem Tanz hattet und sagt mir gerne eure Meinung. Das ist mir ja immer besonders wichtig“, verrät Stefano auf Instagram.

Mit den Fans in seinem Rücken sollte es Stefano wohl noch einige Runden weiter schaffen. Seine Tänze kann man ab jetzt jeden Freitag bei RTL ab 20.15 verfolgen.