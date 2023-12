Giovanni Zarrella: Bruder Stefano verrät – SO verbringt die Familie Weihnachten

Hierzulande kennt ihn wohl jeder: Giovanni Zarrella (45) zählt zu den erfolgreichsten Schlagersängern und Moderatoren Deutschlands. Doch er ist nicht der einzige aus seiner Familie, der aktuell durchstartet. Auch sein jüngerer Bruder Stefano Zarrella (33) hat sich mit seinen Kochvideos bei Instagram eine stolze Reichweite aufgebaut.

Gerade in der Weihnachtszeit dienen seine Rezepte für viele Menschen als Inspiration, was an den Feiertagen auf den Tisch kommt. Diese Redaktion traf den Bruder von Giovanni Zarrella im Rahmen eines Charity-Events in Köln – und verrät, wie er und seine Familie die Weihnachtstage verbringen!

Giovanni Zarrella: Bruder packt aus – SO geht es hinter den Kulissen zu

Weihnachten ist bekanntlich die Zeit für die Familie. Genau so ist das auch im Hause Zarrella. Stefano gibt dieser Redaktion einen Einblick hinter die Kulissen. „An Heiligabend kommen wir am Nachmittag alle zusammen, quatschen ein bisschen und trinken Kaffee. Wir essen relativ spät, ich glaube, so gegen 21 Uhr. Wir sprechen viel und haben einfach eine gute Zeit“, erzählt der 33-Jährige mit strahlenden Augen.

Ein ganz bestimmtes Ritual gibt es bei den Zarrellas auch noch: „Am 24. essen wir nur Fisch. Nachts machen wir dann noch eine Tombola. Giovanni singt dann auch.“ Und wer schwingt an Weihnachten dann den Kochlöffel? Natürlich ist es Stefano höchstpersönlich. Doch er holt sich Verstärkung…

Volles Haus bei den Zarrellas? Von wegen!

„Letztes Jahr habe ich gekocht. Dieses Jahr werde ich wahrscheinlich mit meiner Mama kochen. Eventuell überrasche ich meine Eltern und wir fahren weg, aber davon wissen sie noch nichts“, grinst er.

Man möchte meinen, dass das Haus der Zarrellas an den Weihnachtstagen aus allen Nähten platzt und die Tafel ellenlang ist. Doch der erfolgreiche YouTuber klärt auf, dass das gar nicht der Fall ist: „Wir sind eigentlich gar keine so große Familie. Es kommt immer darauf an. Manchmal kommen noch Cousinen und Tanten vorbei, aber oft sind wir einfach nur die Eltern und Geschwister.“ Na dann, frohes Fest!