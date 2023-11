Giovanni Zarrella Show: Fan-Ärger vor Live-Show – „Nein danke!“

Die Stunden sind gezählt, bevor die Stars der Schlagerszene in der „Giovanni Zarrella Show“ am Samstag (18. November) ihren Gesang zum Besten geben dürfen. Neben Florian Silbereisens „Schlagerbooom“ und der „Beatrice Egli Show“ ist die Sendung mit Giovanni Zarrella eines der Schlager-Highlights im ZDF.

Doch vor der TV-Strahlung zur Primetime melden sich jetzt einige Schlagerfans zu Wort, die gar nicht gut auf die heutige „Giovanni Zarrella Show“ zu sprechen sind.

Giovanni Zarrella Show: Fan-Wut vor Ausstrahlung

Schon seit einiger Zeit steht die Gästeliste für das ZDF-Abendschlagerprogramm fest. Neben Giovanni Zarrella als Gastgeber werden unter anderem auch Roland Kaiser, Andrea Berg, Peter Maffay, Matthias Reim, Julian Reim, Ben Zucker und Sarah Engels dabei sein. Und sogar Michelle Hunziker, die ihren Job als einstige „Wetten, dass..?“-Co-Moderatorin nun mehr oder weniger unfreiwillig an den Nagel gehängt hat, wird in der „Giovanni Zarrella Show“ auftreten (hier mehr >>>).

Und dennoch sind die Zuschauer bereits im Vorfeld unzufrieden. Bei Instagram tummeln sich enttäuschte Kommentare:

„Nicht immer dieselben. Berg und Co langweilig.“

„Wie schön, wieder mal fast die gleichen Künstler wie immer.“

„Ich find eure Sendungen immer toll, aber die Gäste wiederholen sich immer und immer wieder.“

„Wir haben so viele tolle Österreichische Sänger und auch Gruppen, ladet die doch auch Mai ein.“

„Nein danke! Sind seit der 2. Sendung raus, immer wieder Berg, Kelly usw. Ist mega langweilig.“

Eine Person steht aber immer an Zarrellas Seite, wie zuletzt auch bei der Bambi-Verleihung am roten Teppich in München: seine Frau Jana Ina Zarrella. Sie kommentiert vor der ZDF-Show ihres Mannes: „Ich freue mich so.“ Und auch einige andere Fans springen auf die positiven Vibes auf.

So schreibt jemand: „Ich freue mich schon riesig auf die Gäste und einen mega coolen Moderator und Sänger. Nostalgia Italiana.“ Ein anderer: „Wir freuen uns schon sehr!! Das wird mit der ganzen Familie geschaut.“ Und wieder ein weiterer schreibt: „Das wird wieder eine so schöne Show.“

Die „Giovanni Zarrella Show“ wird am Samstag um 20.15 Uhr live im ZDF zu sehen sein.