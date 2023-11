Giovanni Zarrella sorgt in Schlagershow für Mega-Überraschung – mit IHR rechnet keiner

Wenn Giovanni Zarrella in seiner ZDF-Abendsendung „Die Giovanni Zarrella Show“ am 18. November wieder zahlreiche Schlagerstars auf die Bühne holt, dann ist auch eine Person dabei, mit der zunächst wohl niemand gerechnet hatte. Sie steht weder für Schlager, noch war sie schon bei Gastgeber Giovanni Zarrella in der Sendung.

Und doch ist sie im ZDF keine Unbekannte.

Giovanni Zarrella: Überraschung – mit IHR rechnet niemand

Die Rede ist von TV-Beauty Michelle Hunziker. Sie fungierte zuletzt neben Thomas Gottschalk in zahlreichen „Wetten, dass..?“-Sendungen als Co-Moderatorin, wird in seiner letzten Show am 25. November aber nicht mehr dabei sein. Warum? ZDF-Urgestein Gottschalk ließ kein gutes Haar an der Halb-Italienerin. Ein Skandal!

Sie habe sich im Laufe der Zeit verändert, erzählte er öffentlich. „Als sie aber irgendwann mit einem eigenen ‚Autor‘ einmarschiert ist und ihr Management – ich habe immer noch keines – für sie mehr ‚redaktionelle Freiräume‘ gefordert hat, habe ich mir gedacht: ‚Ich hab die erste Show alleine moderiert, ich schaff’ auch die letzte solo.‘“

Jetzt also ist Sänger und Moderator Giovanni Zarrella derjenige, der Michelle Hunziker am Samstagabend an seiner Seite hat. Und er ist schon in voller Vorfreude auf den Abend: „Michelle Hunziker passt einfach zu einem perfekten Samstagabend im ZDF. Wenn nicht nächste Woche bei Thomas, dann gerne heute Abend bei mir“, erklärt er gegenüber „Bild“. Das Überraschende: Die beiden sollen angeblich sogar zusammen ein italienisches Medley singen.

Diese Stars sind auch dabei:

James Blunt

Ross Antony

Roland Kaiser

Andrea Berg

Matthias Reim

Marie Reim

Julian Reim

Sarah Engels

Tränen bei Giovanni Zarrella

Gerade erst gelang Giovanni Zarrella das, wovon viele Künstler nur träumen können. Der einstige Casting-Star der Popband „Bro’Sis“ ließ am Donnerstagabend (16. November) öffentlich ein paar Tränen fließen. Und das aus einem nachvollziehbaren Grund: Zarrella gewann bei der diesjährigen 75. „Bambi“- Preisverleihung in München den Überraschungs-Bambi in der Kategorie „Entertainment“.