„Let’s Dance“-Stars ernten Shitstorm – DAS hätten sie lieber nicht posten sollen

Sie sind wohl eines der Traumpaare in der „Let’s Dance“-Familie: Patricija Ionel und ihr Ehemann Alexandru haben Millionen Zuschauer mit ihrer Liebesgeschichte berührt. Aktuell ist die Profitänzerin zum zweiten Mal schwanger – das Paar erwartet Zwillinge!

Auf Instagram teilt das „Let’s Dance“-Paar regelmäßige Updates zum Stand der Schwangerschaft mit ihren Fans. Doch ihr neuster Beitrag scheint nicht allen so gut zu gefallen. Viele ihrer Follower üben harsche Kritik.

„Let’s Dance“-Stars teilen intimes Bild

„Nur noch zwei Wochen, bis unser kleines Abenteuer endlich losgeht“, schreibt Patricija Ionel zu Beginn des Beitrags. Dazu veröffentlicht sie ein Foto von sich und Ehemann Alexandru, welches bei einem professionellen Fotoshooting entstanden ist. Darauf sieht man vor allem die große Kugel der Profitänzerin.

+++ „Let’s Dance“-Star macht deutliches Geständnis – „Bin nicht mehr die Alte“ +++

„Wir wissen, dass das Leben bald auf den Kopf gestellt wird, und klar, es wird nicht immer einfach sein. Aber wir sind bereit, diesen großen Schritt gemeinsam zu gehen“, heißt es weiter. Während viele ihrer Fans sich über den süßen Schnappschuss und das Update freuen, sind andere nicht sonderlich begeistert.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Let’s Dance“-Stars in der Kritik

Ein Blick in die Kommentare des Instagrambeitrags macht schnell deutlich, dass einige Fans das Bild als unnatürlich empfinden:

„Schöne Motive, aber etwas zu viel bearbeitet.“

„Warum sind die Fotos so unnatürlich bearbeitet? Ihr habt doch beide eine ganz andere Hautfarbe.“

„Es könnten sehr schöne Bilder sein. Leider sehr schlecht bearbeitet. Das ist wirklich schade.“

„Ihr seid doch beide hübsch. Warum diese unnatürliche Bild-Bearbeitung?“

„Was für ein schönes Foto. Aber irgendwie scheint es mir sehr bearbeitet zu sein.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Andere wiederum empfinden die Kritik als unberechtigt. „Warum nörgeln hier so viele? Wie wäre es mit ein bisschen Positivität?“, kommentiert ein Fan beispielsweise. Ein weiterer schreibt: „Ach, lasst sie doch. Sie sind so eine liebenswerte Familie.“ In einem Punkt sind sich letztendlich aber alle einig: Sie wünschen den beiden nur das Beste für die anstehende Geburt.