„Let’s Dance“-Star wegen Fans auf 180 – das hat Konsequenzen

Seit Juni sind Luca Hänni und seine Frau Christina stolze Eltern einer kleinen Tochter. Die beiden „Let’s Dance“-Stars schweben als neue Eltern gerade auf Wolke sieben und versuchen viel von ihrem neuen Alltag mit ihren Fans zu teilen.

Doch nicht immer stellt sich das als so einfach dar, wie erhofft. „Let’s Dance“-Tänzerin Christina Hänni ist trotz Babyfreuden gerade auf 180 – und das aus gutem Grund.

„Let’s Dance“-Star Christina Hänni stinksauer

Auf Instagram wollte die 34-Jährige ihrer Fangemeinde eigentlich nur das neu gestaltete Kinderzimmer präsentieren, doch offenbar haben einige Anhänger nicht ganz glauben können, dass das junge Elternpaar sich alles selbst gekauft hat. Schließlich genießen die beiden Promistatus. Für die Tänzerin aber ein No-Go.

Wutentbrannt veröffentlicht sie nun ein paar Worte in ihrer Instagram-Story: „Ich möchte kurz klarstellen. Wir haben alles selbst gekauft im Kinderzimmer und wurden nicht bezahlt. Schade, dass auf Social Media nicht mehr an das Gute und Ehrliche in Menschen geglaubt wird und man Dinge auch teilen kann ohne Vermarktung und einfach aus Freude und Dankbarkeit.“

Wer ihr etwas unterstellt und keine guten Absichten hat, für den zieht der „Let’s Dance“-Star jetzt Konsequenzen. Denn weiter teilt Christina Hänni mit: „Ich blockiere Leute, die nur Unruhe stiften wollen und bewerten, wie wir mit unserem Kind umgehen und unser Umgang nicht respektiert wird.“

Für all diejenigen unter ihren Fans, die es gut mir ihr meinen, findet die Neu-Mami aber auch ein paar nette Zeilen: „Für alle Komplimente und süßen Nachrichten, die so zahlreich sind, möchte ich mich bedanken!“

Luca und Christina Hänni lernten sich 2020 während der Sendung „Let’s Dance“ kennen und lieben, doch erst ein paar Monate nach dem Show-Finale machten die beiden ihre Beziehung öffentlich. Danach folgte eine Liebesgeschichte wie aus dem Buch: Haus, Hochzeit und jetzt auch ein gemeinsames Kind. Mal sehen, wie sie das noch toppen wollen.