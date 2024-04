„Let’s Dance“-Star im Vaterglück – DAS verändert sich für Profitänzer Valentin Lusin

Knapp zwei Wochen ist das Kind von Profitänzer Valentin Lusin und Partnerin Renata auf der Welt. Dennoch schwang sich der frisch gebackene Papa in der fünften Live-Show von „Let’s Dance“ schon wieder auf die Bühne. Doch wie gestaltet sich sein Leben zwischen Trainingseinheiten und Vatergefühlen?

Valentin Lusin: Jetzt fegt er wieder über das Tanzparkett

Seit kurzem schwebt Valentin Lusin mit seiner Ehefrau Renata im Babyglück! Denn die beiden sind zum ersten Mal Eltern einer Tochter geworden. Um die kleine Stella bei der Geburt begrüßen zu können, musste der Profitänzer seine vierte „Let’s Dance“ Live-Show ausfallen lassen.

Nach der Osterpause steht der 37-Jährige jetzt aber wieder mit Tanzpartnerin und Content Creatorin Ann-Kathrin auf der Bühne. Bei der Doppelbelastung kann man schon mal ganz schön ins Schwitzen kommen! Findet Valentin zwischen Familienleben und Tanzparkett eine gute Balance?

„Let’s Dance“-Profitänzer: Wird ihm der Stress zu viel?

Dem fleißigen Neu-Papa Valentin scheinen schlaflose Nächte und Gequengel nichts anzuhaben. Auf der „Let’s Dance“-Bühne legte er mit Tanzpartnerin Ann-Kathrin in der letzten Show einen flotten Quickstep aufs Parkett – und das nach kurzer Babypause.

+++„Let’s Dance“-Star macht trauriges Geständnis: „Nicht genug“+++

Im RTL-Interview verriet er jetzt, wie er zwischen Familie und Karriere jongliert: „Meine Familie und auch ‚Let’s Dance‘ sind Dinge, die ich liebe, weshalb ich aktuell nicht glücklicher sein könnte.“

Valentin Lusin: DAS verändert sich bei „Let’s Dance“ seit Vatersein

Auf die Frage, ob ihm die Teilnahme an der RTL-Show und Baby nun zu viel werden, hat Valentin sofort eine Antwort parat. Nein! Er genieße Vatersein und das Tanzen gerade in vollen Zügen.

Dennoch hat er eine kleine Anpassung seines Trainings vorgenommen: Denn die Mittagspausen verbringt der frisch gebackene Papa nun mit zehn Minuten Nickerchen und fünf Minuten Baby-Schwärmerei, wie Valentins Tanzpartnerin Ann-Kathrin im RTL-Interview verriet.

Mit so viel Energie und Elan konnte sich Valentin mit Ann-Kathrin bereits einen Platz in der sechsten Live-Show von „Let’s Dance“ sichern. Für die nächste Ausgabe werden die Tanzpaare jedoch noch einmal komplett neu durchgemischt! Es bleibt also abzuwarten, wie sich die beiden mit den neuen Partnern an ihrer Seite schlagen werden.