„Let’s Dance“-Star Christina Hänni verändert – sie zeigt sich mit neuer Frisur

Manchmal muss einfach eine Veränderung her. Das kennt jeder von uns. So auch „Let’s Dance“-Star Christina Hänni! Sie hatte jetzt den Drang nach was Neuem und fackelte daher nicht lange.

Auf Instagram zeigte sie sich kurzerhand beim Friseur und nahm ihre Follower mit, während ihre Haare ein Upgrade bekamen.

„Let’s Dance“-Star Christina Hänni: So kennt man ihr Haar

Ihre braunen, langen Haare sind das Markenzeichen von Christina Hänni. Die Tänzerin, die durch „Let’s Dance“ bei RTL bekannt wurde, hat seit jeher prächtiges Haar, das sie meist offen in lockeren Wellen trägt. Große Experimente hat sie in Sachen Haare in der Vergangenheit nicht gewagt.

Zwar entschied sie sich zwischenzeitlich mal für einen etwas kürzeren Schnitt, doch das schulterlange Haar war dann schnell wieder deutlich länger. Die Frau von Sänger Luca Hänni vermisste offenbar ihre lange Pracht.

Diese Frisur trägt sie jetzt

Einen Drang zur Veränderung schien sie bislang nicht zu haben. Das hat sich jetzt – rund zwei Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes – aber geändert. Bei Instagram zeigte Christina Hänni sich kürzlich nämlich beim Friseur.

Der werkelte an ihrem Haar, bis sie schließlich voller Stolz ihre neue Frisur präsentierte. „Ich bin ein ganzes Stück heller geworden, wir haben Strähnchen gemacht und die ganze Farbe hat Marco sich überlegt und auch den neuen Schnitt“, verkündet sie.

Die neue Frisur kann sich definitiv sehen lassen und auch Christina zeigt sich sichtlich zufrieden. „Ich liebe es sehr“, so ihr Fazit. Mit dem Mut zur Veränderung hat sie also alles richtig gemacht.