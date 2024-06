„Let’s Dance“-Star Christina Hänni entsetzt: „Es verletzt, nervt und schockiert mich“

Dieses Jahr lief es ganz schön rund bei den „Let’s Dance“-Profitänzern – eine frohe Baby-Botschaft jagte die nächste. Unter den Schwangeren war auch Christina Hänni, die mit Ehemann Luca Hänni seit kurzem im frischgebackenen Elternglück schwebt. Doch kurz nach der Geburt ernten die beiden einen wahren Shitstorm.

„Let’s Dance“-Star im Mutterglück

Luca und Christina Hänni sind Mitte Juni Eltern einer kleinen Tochter geworden. Schon in der Schwangerschaft versorgte die „Let’s Dance“-Tänzerin ihre Fans regelmäßig mit süßen Updates auf Instagram. Klar, dass nach der Geburt der Familienalltag weiterhin geteilt wird. Während sich viele Fans des Paares vor Freude um den Nachwuchs kaum halten können, hagelt es von anderen Kritik – und das für einen scheinbar belanglosen Grund!

Denn die Hännis haben sich dazu entschieden, den Namen ihres ersten Sprösslings vorerst nicht im Netz zu verbreiten. Für den Schutz ihrer Tochter hat allerdings nicht jeder Verständnis. Nun machen viele Follower auf Social Media ihrem Ärger Luft.

„Let’s Dance“-Star muss sich vor Fans rechtfertigen

Luca und Christina Hänni teilen ihr Leben nicht nur auf Social Media, sondern geben in ihrem Podcast „Don’t Worry be Hänni“ weitere Einblicke in ihr Privatleben. Dort verrieten die beiden nun auch den Grund dafür, warum der Name ihrer Tochter nicht öffentlich gemacht wird.

„Auch wenn wir den Namen gerne sagen würden und wir den wunderschön finden und auch das Interesse daran verstehen, muss man auch verstehen, dass es schwierig ist, wenn das Kind ein bisschen älter ist und andere Leute auf der Straße das Kind mit Namen ansprechen“, erklärt der „Let’s Dance“-Star.

Trotz plausibler Erklärung ernten Luca und Christina Hänni viel Kritik für ihre Entscheidung. Die „Let’s Dance“-Profitänzerin teilte jetzt eine fiese Reaktion, die sie auf Instagram erhielt. „So ein dämliches Drumherumgelaber. Was ist so schlimm, wenn du den Namen sagst?“, so die unhöfliche Nachfrage eines Users, der sie zudem als „hochnäsig“ und „von oben herab“ beschimpfte.

Die Meinung andere ließ die Mutter allerdings nicht auf sich sitzen und holte zum Gegenschlag aus: „Bei unserem Kind hört es bei mir einfach auf. Es verletzt, nervt und schockiert mich.“