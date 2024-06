Nach „Let’s Dance“: Sophia Thiel bricht ihr Schweigen – „Depressive Phase“

Sophia Thiel macht seit ihrem Social-Media-Comeback vor knapp drei Jahren keinen Hehl daraus, dass sie mit ihrer physischen Gesundheit zu kämpfen hat. In der diesjährigen Staffel von „Let’s Dance“ stellte die Fitness-Influencerin dann nicht nur ihre Tanzambitionen unter Beweis, sondern ging auch offen und ehrlich mit ihren mentalen Herausforderungen in der Show um.

Doch seit dem Ende der RTL-Show herrscht Funkstille im Netz. Zieht sich Sophia Thiel nun erneut öffentlich zurück?

„Let’s Dance“-Star erneut aus der Öffentlichkeit verschwunden

Zum zweiten Mal in ihrer erfolgreichen Karriere als Influencerin hat sich Sophia Thiel aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ihr bislang letzter Post auf Instagram stammt vom 17. Mai, liegt dementsprechend schon mehrere Wochen zurück.

Vor etwa einem Monat sah man die Blondine zuletzt im TV bei den Live-Shows von „Let’s Dance.“ Schon während ihrer Teilnahme gestand die 29-Jährige an ihrem „Limit“ zu sein und offenbarte den Umgang mit ihren physischen Problemen.

Die Achtplatzierte fehlte ebenfalls in der finalen Ausgabe der RTL-Sendung, Fans des Fitness-Stars vermissen seitdem ihre Online-Präsenz. In einem Gespräch mit „Spiegel“ klärt Thiel jetzt über die Gründe ihrer Abwesenheit auf.

„Let’s Dance“-Star offenbart depressive Phase

Sophia Thiel kämpfte hart bei „Let’s Dance“, musste sich nach der siebten Live-Show allerdings geschlagen geben. Ihr Ausscheiden sorgte bei der Fitness-Influencerin für einen Rückfall ihrer depressiven Episode. So sei sie nach der Teilnahme an dem RTL-Format „krank geworden und dann emotional eingebrochen.“

„Ich hatte auch leider wieder Fressattacken und geriet durch den Kontrollverlust in eine depressive Phase“, gesteht Sophia in ihrem ehrlichen Interview. Ihre Fans beruhigt der Social-Media-Star jedoch, an ihren Zustand im Jahr 2019 würde die momentane Phase nicht herankommen.

Inzwischen hat der „Let’s Dance“-Star aber besser gelernt, mit solchen depressiven Phasen umzugehen und umgehend die nötigen Schritte eingeleitet. „Ich habe sofort meine Therapeutin kontaktiert und meine Sitzungen wieder aufgenommen“, so Sophia Thiel.