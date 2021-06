„Let's Dance“-Star Lili Paul-Roncalli nach Corona wieder auf Tour – doch eine Sorge bleibt

Drei Eis hat „Let's Dance“-Star Lili Paul-Roncalli schon verputzt, als wir sie im Rahmen der Präsentation des neuen „Magnum Double Gold Caramel Billionaire“ in Berlin anrufen. Drei weitere sollen an diesem Tag mindestens noch folgen, erzählt Lili. Das sei ihr großes Ziel.

Trotz des hehren Aufgabe nahm sich die 23-Jährige Zeit für ein Gespräch über Corona, „Let's Dance“ und die Freude auf eine Zukunft ohne Maske und Einschränkungen.

Liebe Lili, was ist deine liebste Eissorte?

Ich glaube Vanille.

Weißt du, was das über dich aussagt?

Nein.

Menschen, die gerne Vanilleeis essen, sind beständig und scheuen große Experimente. Erkennst du dich wieder?

Interessant. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich bin ja schon von meinem Beruf her ein eher flexibler Mensch. Ich probiere zum Beispiel auf der Bühne oder in der Manege gerne neue Sachen aus.

„Let’s Dance“, diverse TV-Auftritte, nun die große Magnum-Kampagne. In den letzten Monaten kam man kaum noch an dir vorbei. Merkst du deine steigende Bekanntheit, wenn du unterwegs bist?

Durch die Maskenpflicht fällt man gar nicht so auf. Von daher ist es seit dem vergangenen Sommer echt ruhig geworden. Das ist aber tatsächlich auch ganz angenehm.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lili Paul-Roncalli. Foto: IMAGO / Future Image

War das vorher anders?

Kurz nach „Let’s Dance“ auf jeden Fall. Da war ich aber auch 13 Wochen jeden Freitag im Fernsehen.

Hast du die vergangene Staffel verfolgt?

Ich habe versucht, immer einzuschalten, wenn ich nicht unterwegs war. Das war wirklich sehr spannend, sich das mit dem Hintergrundwissen noch einmal anzuschauen.

Wenn du auf die vergangenen Monate zurückblickst: Was hat Corona mit dir gemacht?

Ich glaube dadurch, dass die Coronazeit genau in die „Let’s-Dance“-Zeit gefallen ist und sich dadurch so viel verändert hat, kann ich das gar nicht so genau unterscheiden. Es war natürlich eine komische, aber auch eine sehr schöne Zeit, in der sich mir wahnsinnig viele Möglichkeiten geboten haben. Ich blicke also positiv zurück.

---------------

Das ist Let's Dance:

Let’s Dance ist eine Live-Tanzshow bei RTL

Die erste Staffel Let's Dance startete 2006

Mittlerweile gibt es bereits 14 Staffeln

Die Sendung ist die deutsche Version der BBC-Sendung Strictly Come Dancing

Die Show wird in Köln aufgenommen

2021 gewann Rurik Gislason (Ex-Fußball-Profi) mit der Profi-Tänzerin Renata Lusin

-----------------

Was nimmst du aus der Zeit mit?

Wir haben alle gelernt, Momente zu genießen. Wenn man auch mal wieder mit der Familie zusammensitzt, wenn man sich mal wieder umarmen kann, wenn man Leute lächeln sieht.

Apropos Leute. Im November geht die „Let’s Dance Live“-Tour mit dir und Publikum los. 20 Termine in drei Wochen. Wie schafft man das?

Für mich wird das gar nicht so eine große Belastung. Ich bin es gewohnt, auf Tour zu sein und mache das ja, seit ich ein Kind bin. Das wird eine wundervolle Zeit, die ich einfach genießen werde. Vor allem nach der langen Abstinenz vom Publikum werde ich jeden Tag voll genießen. Da merkt man die Erschöpfung eh nicht.

------------------

Mehr zu „Let’s Dance“:

„Let's Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski erhält üble Nachricht – „einfach nicht in Ordnung“

Let's Dance-Star Rurik Gislason zeigt seinen Sixpack – Fans bei DIESEM Anblick aus dem Häuschen „Hot stuff“

„Let's Dance“-Star Nicolas Puschmann: Halbnackt mit Tanzpartner Vadim – „Ich sag schon mal 10 Punkte“

------------------

Schon aufgeregt?

Aufgeregt noch nicht, aber die Vorfreude ist natürlich riesig. Wieder zu tanzen, zu schauen, was noch hängen geblieben ist. Ich hoffe, ich habe noch nicht alles vergessen (lacht).