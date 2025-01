„Let’s Dance“-Star rührt mit Jahresrückblick – „Wir sind stolz auf uns“

Das vergangene Jahr war für das „Let’s Dance“ Profitanz-Ehepaar Renata und Valentin Lusin alles andere als gewöhnlich und besonders einzigartig. Kein Wunder also, dass der Jahreswechsel bei der russischen Profitänzerin für eine Zeit des Nachdenkens sorgt.

Dabei lässt sie die schönsten Momente ihres persönlichen Jahres Revue passieren und teilt diese mit ihren Followern bei Instagram.

Baby Stella ist das absolute Highlight des „Let’s Dance“-Ehepaares

Mit einer Reihe zahlreicher berührender Fotos schließt Renata Lusin das Jahr 2024 ab. Dieses wurde für sie besonders durch die Geburt ihres kleinen Wonneproppens Stella im März verzaubert – ein Highlight für die gesamte Familie.

Eines ihrer ausgewählten Bilder hält den Moment fest, als sie zusammen mit ihrem Ehemann Valentin Lusin das Krankenhaus nach der Geburt ihrer Tochter verließ. Auf einem anderen sieht man die dreiköpfige Familie bei ihrem sommerlichen Campingurlaub am Strand.

„Unser erstes Jahr als Mama und Papa!“, schreibt Renata zu den Bildern. „Nach 3 Fehlgeburten in Folge ist im März dieses Jahr endlich unser kleines, großes Wunder geboren!“ Stella bringe ihr und Valentin „so viel Liebe, so viel Lachen und unvorstellbarem Glück“, erzählt Renata weiter.

Das Ehepaar Lusin: Felsenfester Zusammenhalt auf dem Parkett und im Alltag

Außerdem blicke sie stolz auf das erste Jahr als Eltern sowie ein weiteres Jahr als Ehepaar zurück. Trotz aller Aufs und Abs sei die Beziehung durch einen engen Zusammenhalt gekennzeichnet.

Doch auch ihr beruflicher Erfolg kommt nicht zu kurz: Im November stand Renata mit der „RTL Let’s Dance-Tour“ auf der Bühne. Dabei war natürlich Stella mit von der Partie. Die Tänzerin stillte ihre Tochter hinter den Kulissen, während sie ihre Tanzshow performte.

Und welche Ziele hat das Ehepaar Lusin abschließend für das neue Jahr? Eine große Überraschung stehe demnach in den Startlöchern. In einem Post kündigt sie an: „Bald gibt es große Neuigkeiten! Wir haben lange an etwas ganz Besonderem gearbeitet.“ Weitere Details hält sie jedoch geheim.