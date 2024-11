„Let’s Dance“: Paare fürs Weihnachtsspecial enthüllt – Fans fällt es sofort auf

Weihnachten steht vor der Tür und was könnte festlicher sein als ein bisschen Glitzer, Glamour und eine ordentliche Portion Tanz? Genau das bringt uns das heiß ersehnte „Let’s Dance“-Weihnachtsspecial zurück auf die Bildschirme!

Auch in diesem Jahr dürfen sich „Let’s Dance“-Fans auf ein festliches Special zur Weihnachtszeit freuen. Am 20. Dezember wird der Tanzwettbewerb selbst die letzten Weihnachtsmuffel in Stimmung bringen. Zur besten Sendezeit wirbeln hochkarätige Stars über das Parkett und präsentieren ihr Können zu festlichen Melodien.

„Let’s Dance“: RTL bestätigt Teilnehmer

Auf Instagram verkündet der Sender am Mittwochmorgen (27. November) die freudige Nachricht: „It’s beginning to look a lot like Christmas… mit unseren Tanzpaaren des großen Weihnachtsspecials. Wir freuen uns auf: Gabriel & Malika, Julia & Zsolt, Evelyn & Vadim, René & Kathrin, Tony & Anastasia und Amira & Valentin.“

Doch nach Verkündung der Kandidaten fällt besonders ein Detail den Fans sofort auf. „Ich freu mich eigentlich auf alle, warum aber schon wieder René? Es gibt doch wirklich viele andere Promis.“, wundert sich ein Follower in der Kommentarspalte. Ein weiterer schreibt: „Muss ich das verstehen, dass immer für René eine Ausnahme gemacht wird? Er darf zweimal beim Weihnachts- Special mitmachen und ist als einziger zweimal bei der Tour dabei?“

Ein anderer tönt: „Ne, nicht schon wieder Rene. Ja, er tanzt gut, aber boah ne.“ Doch neben der Kritik haben einige Fans auch positive Worte übrig. „Freue mich auf René und Kathrin“, lautet ein Kommentar. Ein weiterer Zuschauer schreibt: „René und Kathrin wird wie immer ein Augenschmaus.“

Auch für das Weihnachtsspecial glänzt die Jury mit vertrauten Gesichtern. Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi teilen ihr Expertenwissen in den verschiedenen Kategorien, während Victoria Swarovski und Daniel Hartwich mit Charme durch die Show führen.

Am 20. Dezember ist es dann soweit: Auf RTL wird wieder das Tanzbein geschwungen.